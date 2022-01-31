Пермский минздрав жалуется на пациентов

Скорые Перми столкнулись с огромным наплывом пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболевшим пермякам, чтобы добиться приезда скорой помощи, приходится преувеличивать серьезность симптомов. В минздраве Прикамья жалуются, что это перегружает медиков, которые и без того работают на пределе.

«Часто фиксируется следующая тенденция: когда пациенты не могут вызвать неотложную помощь из поликлиники, они звонят в скорую. К сожалению, зачастую они преувеличивают тяжесть симптомов своего состояния, и бригада выезжает на вызов, который впоследствии признается необоснованным», — сообщается на сайте правительства Пермского края. В минздраве подчеркивают, что из-за этого дозвониться по телефонам скорой не могут те, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

По данным ведомства, с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19 число звонков в службы скорой и неотложной помощи увеличилось на порядок. Так, диспетчерам скорой в сутки поступает на 1 500 звонков больше, чем до начала новой волны эпидемии. Чиновники напоминают, что если у пациента температура до 38 градусов, то ему следует самостоятельно обратиться в амбулаторный консультативно-диагностический центр. В неотложку стоит звонить, если температура поднялась выше 38, а в скорую, когда появились нарушения сознания и дыхания, вялость или судороги. При этом, министр здравоохранения Анастасия Крутень, комментируя многочасовые очереди в медучреждениях, сегодня заявила, что в поликлинику должны самостоятельно приходить пациенты «только с легким течением ОРВИ и те, кто нуждаются в больничных листах».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам