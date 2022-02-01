Власти Тюмени потратят миллиард на центр, где лечат детей из ЯНАО

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Фокин Ваня в реабилитационном отделении ЧОДКБ. Челябинск, ребенок, процедурный кабинет, больница, реабилитация, механотерапия, нога ребенка
В «Большом Тараскуле» будут проходить лечение дети из ЯНАО Фото:

Тюменские власти потратят более 1 миллиарда рублей на реконструкцию реабилитационного центра «Большой Тараскуль», в котором проходят лечение дети из ЯНАО. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства „Реконструкция лечебного корпуса с теплым переходом ГУП ‚Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете ‚Большой Тараскуль‘. Начальная цена 1 млрд 29,9 млн рублей“, — говорится в описании закупки.

В документе сказано, что на выделенные деньги подрядчик должен обновить лечебный корпус и добавить теплый переход между зданиями. Помимо этого, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Закончить реконструкцию помещений планируют в конце 2023 года.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО усилят поддержку детей с ограниченными возможностями. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту туризма и молодежной политики организовать летний отдых для детей.

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Тюменские власти потратят более 1 миллиарда рублей на реконструкцию реабилитационного центра «Большой Тараскуль», в котором проходят лечение дети из ЯНАО. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства „Реконструкция лечебного корпуса с теплым переходом ГУП ‚Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете ‚Большой Тараскуль‘. Начальная цена 1 млрд 29,9 млн рублей“, — говорится в описании закупки. В документе сказано, что на выделенные деньги подрядчик должен обновить лечебный корпус и добавить теплый переход между зданиями. Помимо этого, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Закончить реконструкцию помещений планируют в конце 2023 года. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО усилят поддержку детей с ограниченными возможностями. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту туризма и молодежной политики организовать летний отдых для детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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