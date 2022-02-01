Власти Тюмени потратят миллиард на центр, где лечат детей из ЯНАО

Тюменские власти потратят более 1 миллиарда рублей на реконструкцию реабилитационного центра «Большой Тараскуль», в котором проходят лечение дети из ЯНАО. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства „Реконструкция лечебного корпуса с теплым переходом ГУП ‚Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете ‚Большой Тараскуль‘. Начальная цена 1 млрд 29,9 млн рублей“, — говорится в описании закупки.
В документе сказано, что на выделенные деньги подрядчик должен обновить лечебный корпус и добавить теплый переход между зданиями. Помимо этого, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Закончить реконструкцию помещений планируют в конце 2023 года.
Ранее сообщалось, что власти ЯНАО усилят поддержку детей с ограниченными возможностями. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту туризма и молодежной политики организовать летний отдых для детей.
Тюменские власти потратят более 1 миллиарда рублей на реконструкцию реабилитационного центра «Большой Тараскуль», в котором проходят лечение дети из ЯНАО. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства „Реконструкция лечебного корпуса с теплым переходом ГУП ‚Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете ‚Большой Тараскуль‘. Начальная цена 1 млрд 29,9 млн рублей“, — говорится в описании закупки. В документе сказано, что на выделенные деньги подрядчик должен обновить лечебный корпус и добавить теплый переход между зданиями. Помимо этого, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Закончить реконструкцию помещений планируют в конце 2023 года. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО усилят поддержку детей с ограниченными возможностями. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту туризма и молодежной политики организовать летний отдых для детей.