Власти Тюмени потратят миллиард на центр, где лечат детей из ЯНАО

01 февраля 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

В «Большом Тараскуле» будут проходить лечение дети из ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские власти потратят более 1 миллиарда рублей на реконструкцию реабилитационного центра «Большой Тараскуль», в котором проходят лечение дети из ЯНАО. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства „Реконструкция лечебного корпуса с теплым переходом ГУП ‚Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете ‚Большой Тараскуль‘. Начальная цена 1 млрд 29,9 млн рублей“, — говорится в описании закупки. В документе сказано, что на выделенные деньги подрядчик должен обновить лечебный корпус и добавить теплый переход между зданиями. Помимо этого, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Закончить реконструкцию помещений планируют в конце 2023 года. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО усилят поддержку детей с ограниченными возможностями. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту туризма и молодежной политики организовать летний отдых для детей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменские власти потратят более 1 миллиарда рублей на реконструкцию реабилитационного центра «Большой Тараскуль», в котором проходят лечение дети из ЯНАО. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства „Реконструкция лечебного корпуса с теплым переходом ГУП ‚Ямало-Ненецкий окружной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на диспансерном учете ‚Большой Тараскуль‘. Начальная цена 1 млрд 29,9 млн рублей“, — говорится в описании закупки. В документе сказано, что на выделенные деньги подрядчик должен обновить лечебный корпус и добавить теплый переход между зданиями. Помимо этого, проведут работы по благоустройству и озеленению территории. Закончить реконструкцию помещений планируют в конце 2023 года. Ранее сообщалось, что власти ЯНАО усилят поддержку детей с ограниченными возможностями. Губернатор Дмитрий Артюхов поручил департаменту туризма и молодежной политики организовать летний отдых для детей.