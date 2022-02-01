Псаки назвала Путина лисой, кричащей с крыши курятника

02 февраля 2022 в 04:08 Размер текста - 17 +

Россия является агрессором, отметила Псаки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия ответственна за разрешение кризиса вокруг Украины. Помимо этого, Псаки сравнила президента России Владимира Путина с лисой, которая кричит с крыши курятника из-за страха перед курами. «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент (России Владимир) Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — передает РИА «Новости» заявление Пскаки в ходе брифинга. Также Псаки в очередной раз указала на то, что Россия — агрессор и напомнила о 100 тыс. военных РФ на границе с Украиной. «Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое», — заявила Пресс-секретарь Белого дома. Ранее в США сообщили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение на территорию страны. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует воевать с Украиной.Также постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о нахождении вблизи Украины 100 тыс. российских военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия ответственна за разрешение кризиса вокруг Украины. Помимо этого, Псаки сравнила президента России Владимира Путина с лисой, которая кричит с крыши курятника из-за страха перед курами. «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта. И когда вы видите, что президент (России Владимир) Путин кричит о боязни Украины и украинцев, это не следует интерпретировать как декларацию факта. Мы знаем, кто в этом случае лиса», — передает РИА «Новости» заявление Пскаки в ходе брифинга. Также Псаки в очередной раз указала на то, что Россия — агрессор и напомнила о 100 тыс. военных РФ на границе с Украиной. «Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое», — заявила Пресс-секретарь Белого дома. Ранее в США сообщили, что Россия стягивает войска к границам с Украиной и готовит вторжение на территорию страны. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия не планирует воевать с Украиной.Также постпред РФ при ООН Василий Небензя опроверг информацию о нахождении вблизи Украины 100 тыс. российских военных.