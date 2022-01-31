Небензя опроверг заявление Запада о числе военных вблизи Украины

01 февраля 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Постпред РФ при ООН отрицает слова западных стран Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Вблизи Украины нет 100 тысяч военных — об этом и речи никогда не шло. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда взялась такая информация у Запада. «Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных», — коротко ответил Небензя на вопрос журналиста о том, сколько на самом деле военных вблизи Украины. Постпред напомнил историю, когда ныне покойный госсекретарь США Коллин Пауэлл пытался доказать наличие у Ирака оружия массового поражения, что оказалось намеренной ложью со сторону ЦРУ. По словам Небензи, российские власти никогда цифру в 100 тысяч не называли и не подтверждали. Еще в ноябре 2021 года Василий Небензя утверждал, что никакой напряженности на границе России и Украины нет. По мнению дипломата, мнения о напряженности необъективны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вблизи Украины нет 100 тысяч военных — об этом и речи никогда не шло. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда взялась такая информация у Запада. «Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных», — коротко ответил Небензя на вопрос журналиста о том, сколько на самом деле военных вблизи Украины. Постпред напомнил историю, когда ныне покойный госсекретарь США Коллин Пауэлл пытался доказать наличие у Ирака оружия массового поражения, что оказалось намеренной ложью со сторону ЦРУ. По словам Небензи, российские власти никогда цифру в 100 тысяч не называли и не подтверждали. Еще в ноябре 2021 года Василий Небензя утверждал, что никакой напряженности на границе России и Украины нет. По мнению дипломата, мнения о напряженности необъективны.