31 января 2022

Небензя опроверг заявление Запада о числе военных вблизи Украины

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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники, бмпт-2 терминатор
Постпред РФ при ООН отрицает слова западных стран Фото:
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Война на Украине

Вблизи Украины нет 100 тысяч военных — об этом и речи никогда не шло. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда взялась такая информация у Запада.

«Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных», — коротко ответил Небензя на вопрос журналиста о том, сколько на самом деле военных вблизи Украины. Постпред напомнил историю, когда ныне покойный госсекретарь США Коллин Пауэлл пытался доказать наличие у Ирака оружия массового поражения, что оказалось намеренной ложью со сторону ЦРУ. По словам Небензи, российские власти никогда цифру в 100 тысяч не называли и не подтверждали.

Еще в ноябре 2021 года Василий Небензя утверждал, что никакой напряженности на границе России и Украины нет. По мнению дипломата, мнения о напряженности необъективны.

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Вблизи Украины нет 100 тысяч военных — об этом и речи никогда не шло. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не знает, откуда взялась такая информация у Запада. «Мы никогда не называли каких-либо цифр. Я понятия не имею, откуда взялась цифра в 100 тысяч военных», — коротко ответил Небензя на вопрос журналиста о том, сколько на самом деле военных вблизи Украины. Постпред напомнил историю, когда ныне покойный госсекретарь США Коллин Пауэлл пытался доказать наличие у Ирака оружия массового поражения, что оказалось намеренной ложью со сторону ЦРУ. По словам Небензи, российские власти никогда цифру в 100 тысяч не называли и не подтверждали. Еще в ноябре 2021 года Василий Небензя утверждал, что никакой напряженности на границе России и Украины нет. По мнению дипломата, мнения о напряженности необъективны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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