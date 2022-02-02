Суд арестовал жену экс-судьи Чечни Янгулбаева

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Мусаева арестована по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до первого апреля», — передает «Интерфакс» решение суда.
Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мусаева арестована по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до первого апреля», — передает «Интерфакс» решение суда. Ранее правозащитники сообщили, что Зарему Мусаеву «похитили неизвестные, представившиеся чеченскими силовиками». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов.