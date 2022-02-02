Суд арестовал жену экс-судьи Чечни Янгулбаева

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Зарема Мусаева пробудет под стражей до первого апреля Фото:

Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Мусаева арестована по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до первого апреля», — передает «Интерфакс» решение суда.

Ранее правозащитники сообщили, что Зарему Мусаеву «похитили неизвестные, представившиеся чеченскими силовиками». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов.

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Старопромысловский районный суд Грозного арестовал жену экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Мусаева арестована по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до первого апреля», — передает «Интерфакс» решение суда. Ранее правозащитники сообщили, что Зарему Мусаеву «похитили неизвестные, представившиеся чеченскими силовиками». Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мусаева была задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета РФ. Кадыров также обвинил семью Янгулбаева в поддержке террористов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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