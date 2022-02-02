02 февраля 2022

Панды из России Жуи и Диндин предсказали победителей Олимпиады

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Эстафета олимпийского огня. Начало. Екатеринбург., олимпийские кольца, воздушные шары
Панды Жуи и Диндин присудили победу командам России, Китая, Германии и США Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

В Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин предсказали, какие страны станут лидерами медального зачета на зимних Олимпийских играх в Пекине. Животным предложили выбрать среди одинаковых конусов с наклеенными на них флагами. Победу животные присудили командам России, Китая, Германии и США.

«Панда — национальный символ Китая. Кроме того, официальным талисманом предстоящих соревнований объявлена панда по имени Бин Дуньдунь. В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты», — цитирует официальный сайт мэра Москвы генерального директора столичного зоопарка Светлану Акулову.

Панды впервые выступили в роли предсказателей на Олимпийских играх. Жуи и Диндин предложили выбирать из десяти одинаковых конусов с флагами стран-участниц. На каждую панду пришлось по пять «кандидатов» в лидеры медального зачета. Чтобы предсказание было непредвзятым, сотрудники зоопарка не заполняли конусы лакомствами для животных. Чтобы панд не отвлекали посторонние шумы, конусы установили вдали от входов в уличные вольеры.

Диндин выбирала между Китаем, Швецией, Нидерландами, Россией и Австрией, а Жуи — между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. В результате, по мнению панд, лидерами медального зачета должны стать команды России, Китая, Германии и США.

Зимняя Олимпиада пройдет в Китае с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, где проводятся и летние, и зимние игры. Ранее стало известно, что зимние Игры-2022 намерен посетить президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главу России будет сопровождать минимизированный пул. США, напротив, решили устроить зимней Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот. Несмотря на это, американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.

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В Московском зоопарке большие панды Жуи и Диндин предсказали, какие страны станут лидерами медального зачета на зимних Олимпийских играх в Пекине. Животным предложили выбрать среди одинаковых конусов с наклеенными на них флагами. Победу животные присудили командам России, Китая, Германии и США. «Панда — национальный символ Китая. Кроме того, официальным талисманом предстоящих соревнований объявлена панда по имени Бин Дуньдунь. В преддверии открытия зимних Олимпийских игр мы решили спросить у наших панд Жуи и Диндин, какие государства, по их мнению, покажут лучшие результаты», — цитирует официальный сайт мэра Москвы генерального директора столичного зоопарка Светлану Акулову. Панды впервые выступили в роли предсказателей на Олимпийских играх. Жуи и Диндин предложили выбирать из десяти одинаковых конусов с флагами стран-участниц. На каждую панду пришлось по пять «кандидатов» в лидеры медального зачета. Чтобы предсказание было непредвзятым, сотрудники зоопарка не заполняли конусы лакомствами для животных. Чтобы панд не отвлекали посторонние шумы, конусы установили вдали от входов в уличные вольеры. Диндин выбирала между Китаем, Швецией, Нидерландами, Россией и Австрией, а Жуи — между Норвегией, Канадой, США, Швейцарией и Германией. В результате, по мнению панд, лидерами медального зачета должны стать команды России, Китая, Германии и США. Зимняя Олимпиада пройдет в Китае с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, где проводятся и летние, и зимние игры. Ранее стало известно, что зимние Игры-2022 намерен посетить президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главу России будет сопровождать минимизированный пул. США, напротив, решили устроить зимней Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот. Несмотря на это, американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.
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