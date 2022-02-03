Кадыров раскрыл новые подробности встречи с Путиным

03 февраля 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал, что побывал в правительстве РФ Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Кадырова, они обсудили острые вопросы. «Президент, как всегда, поддержал нас [Чечню]. Были острые вопросы, для которых нужно было личное участие президента. Прибыл по его поручению в правительство РФ, если получится, то зайду к председателю правительства, заместителю, министрам», — рассказал Кадыров в видеообращении, которое опубликовано в Instagram министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Кадыров рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в регионе, передает «Ридус». Он отметил, что в больницах достаточное количество лекарств, кислорода и коечного фонда. Глава республики сообщил о положительной динамике демографии. Также они обсудили работу силовиков Чечни. Кадыров снял видео в доказательство, что был в Кремле. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как прошла его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Кадырова, они обсудили острые вопросы. «Президент, как всегда, поддержал нас [Чечню]. Были острые вопросы, для которых нужно было личное участие президента. Прибыл по его поручению в правительство РФ, если получится, то зайду к председателю правительства, заместителю, министрам», — рассказал Кадыров в видеообращении, которое опубликовано в Instagram министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. Кадыров рассказал главе государства о социально-экономической ситуации в регионе, передает «Ридус». Он отметил, что в больницах достаточное количество лекарств, кислорода и коечного фонда. Глава республики сообщил о положительной динамике демографии. Также они обсудили работу силовиков Чечни. Кадыров снял видео в доказательство, что был в Кремле.