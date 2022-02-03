Депутат ГД предложил досрочный выход на пенсию для части россиян

Миронов призвал досрочно назначать страховую пенсию ветеранам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Государственной думы Сергей Миронов призвал досрочно назначать ветеранам боевых действий страховую пенсию. Мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет. Идеей законодателя с URA.RU поделились в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

«Мы предлагаем назначать ветеранам боевых действий страховую пенсию досрочно. Мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет», — заявил Сергей Миронов. Инициатива включена в законопроект, направленный на улучшение социального обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий.

Депутат также предложил изменить порядок индексации денежной выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий. По словам Миронова, размер индексации должен на один процент опережать темпы инфляции. Предполагается, что повышение выплат будет осуществляться ежегодно с 1 февраля.

Ранее гражданам назвали способы досрочного выхода на пенсию. А экономист сообщил, что россияне имеют возможность «купить» страховой стаж, если его не хватает для назначения страховой пенсии по старости.