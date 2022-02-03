Депутат ГД предложил досрочный выход на пенсию для части россиян

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Миронов призвал досрочно назначать страховую пенсию ветеранам Фото:

Депутат Государственной думы Сергей Миронов призвал досрочно назначать ветеранам боевых действий страховую пенсию. Мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет. Идеей законодателя с URA.RU поделились в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

«Мы предлагаем назначать ветеранам боевых действий страховую пенсию досрочно. Мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет», — заявил Сергей Миронов. Инициатива включена в законопроект, направленный на улучшение социального обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий.

Депутат также предложил изменить порядок индексации денежной выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий. По словам Миронова, размер индексации должен на один процент опережать темпы инфляции. Предполагается, что повышение выплат будет осуществляться ежегодно с 1 февраля.

Ранее гражданам назвали способы досрочного выхода на пенсию. А экономист сообщил, что россияне имеют возможность «купить» страховой стаж, если его не хватает для назначения страховой пенсии по старости.

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Депутат Государственной думы Сергей Миронов призвал досрочно назначать ветеранам боевых действий страховую пенсию. Мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет. Идеей законодателя с URA.RU поделились в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду». «Мы предлагаем назначать ветеранам боевых действий страховую пенсию досрочно. Мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет», — заявил Сергей Миронов. Инициатива включена в законопроект, направленный на улучшение социального обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий. Депутат также предложил изменить порядок индексации денежной выплаты инвалидам и ветеранам боевых действий. По словам Миронова, размер индексации должен на один процент опережать темпы инфляции. Предполагается, что повышение выплат будет осуществляться ежегодно с 1 февраля. Ранее гражданам назвали способы досрочного выхода на пенсию. А экономист сообщил, что россияне имеют возможность «купить» страховой стаж, если его не хватает для назначения страховой пенсии по старости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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