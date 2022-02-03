В региональном ГУ МВД наказаны два следователя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура Кемеровской области внесла представление начальнику регионального ГСУ ГУ МВД генерал-майору юстиции Сергею Широкову по фактам нарушений в ходе расследования уголовных дел о поборах с военнослужащих юргинского гарнизона. Об этом говорится в официальном ответе прокуратуры Кузбасса на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

«Прокуратурой области начальнику ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области 12 января 2022 года внесено представление об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, которое находится на рассмотрении», — говорится в документе.

После прокурорской проверки административные наказание понесли следователи, занимавшиеся расследованием уголовных дел о вымогательствах с военных. Так, к дисциплинарной ответственности за затягивание сроков расследования также привлечен следователь, разоблачавший банду рэкетиров. В ней подозреваемыми числятся некие Саханов, Клюев и Евменов.

Кроме этого еще в сентябре 2021 года к дисциплинарной ответственности за нарушения разумных сроков уголовного судопроизводства был привлечен следователь, который вел уголовное дело в отношении Мудариса Тыртыкова. Как ранее писало URA.RU, Тартыков на протяжении долгого времени занимался поборами с военнослужащих военного гарнизона в городе Юрга Кемеровской области. Деньги у военных он вымогал, угрожая им физической расправой, а также шантажируя их возможной публикацией некоего компромата. В декабре 2021 года мужчину выпустили из СИЗО. После публикаций URA.RU его вновь взяли под стражу и возбудили еще одно уголовное дело.

Ранее URA.RU на примере ситуации в Юрге подробно рассказывало о системе поборов с военнослужащих со стороны криминалитета, которая сложилась в отдаленных российских гарнизонах. В одной только Юрге на протяжении нескольких лет поборами с военных занимались одновременно несколько группировок.

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