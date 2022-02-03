Коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева неприкосновенности

Коллегия судей прекратила отставку Янгулбаева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Скандал вокруг семьи Янгулбаевых в Чечне

В Чеченской республике лишили неприкосновенности экс-судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Решение приняла коллегия судей Чечни.

Коллегия судей Чечни прекратила отставку Сайди Янгулбаева. Этим решением его лишили неприкосновенности, передает РИА «Новости». Решение вступает в силу 4 февраля, его можно обжаловать в течение 10 дней.

Правозащитники сообщили, что супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву якобы похитили силовики Чечни. Позже глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что Мусаеву задержали и доставили в Грозный из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Мусаеву арестовали на два месяца, пишет «Ридус». Бывший судья сейчас находится за границей, рассказал его сын Абубакар Янгулбаев.