Коллегия судей Чечни лишила Янгулбаева неприкосновенности

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Коллегия судей прекратила отставку Янгулбаева Фото:
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Скандал вокруг семьи Янгулбаевых в Чечне

В Чеченской республике лишили неприкосновенности экс-судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Решение приняла коллегия судей Чечни.

Коллегия судей Чечни прекратила отставку Сайди Янгулбаева. Этим решением его лишили неприкосновенности, передает РИА «Новости». Решение вступает в силу 4 февраля, его можно обжаловать в течение 10 дней.

Правозащитники сообщили, что супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву якобы похитили силовики Чечни. Позже глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что Мусаеву задержали и доставили в Грозный из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Мусаеву арестовали на два месяца, пишет «Ридус». Бывший судья сейчас находится за границей, рассказал его сын Абубакар Янгулбаев.

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В Чеченской республике лишили неприкосновенности экс-судью Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Решение приняла коллегия судей Чечни. Коллегия судей Чечни прекратила отставку Сайди Янгулбаева. Этим решением его лишили неприкосновенности, передает РИА «Новости». Решение вступает в силу 4 февраля, его можно обжаловать в течение 10 дней. Правозащитники сообщили, что супругу Янгулбаева Зарему Мусаеву якобы похитили силовики Чечни. Позже глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что Мусаеву задержали и доставили в Грозный из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Мусаеву арестовали на два месяца, пишет «Ридус». Бывший судья сейчас находится за границей, рассказал его сын Абубакар Янгулбаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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