Сын сбежавшего из Чечни судьи рассказал о судьбе родителей

24 января 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Жена экс-судьи Сайди Янгулбаев находится в спецприемнике в Грозном (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Семье экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева ничего неизвестно о самочувствии его жены Заремы Мусаевой, которую ранее задержали в Нижнем Новгороде за нападение на полицейских и доставили в Грозный. Сам бывший судья сейчас находится в безопасности за границей. Об этом сообщил его сын Абубакар Янгулбаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Самое последнее, что я могу сказать — это то, что я услышал от [министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда] Дудаева, что она задержана за какое-то нападение на события на почве 15 суток и находится в спецприемнике. При этом на вопрос, когда был суд, что это судебное решение, кто был судьей, кто адвокатом, ответы не поступили. <…> У нас вообще нет никакой информации о ее самочувствии. И я не представляю, как она провела очередную ночь. Подозреваю, что в реках слез», — сообщил Абубакар Янгулбаев. Его слова приводит telegram-канал «Сказано на Эхе». Абубакар Янгулбаев добавил, что его отец, который ранее объявил об отъезде из России, сейчас находится в безопасности. «Он сейчас находится в безопасности. Он выехал ввиду прямых угроз Кадырова, который объявил, что мою семью ждет место „либо под землей, либо в тюрьме“. Это очевидная провокация. Эти угрозы имеют место быть: они реальны», — добавил сын бывшего судьи. Абубакар Янгулбаев заявил, что его супругу «похитили» 21 января в Нижнем Новгороде. По его словам, за этим могут стоять «чеченские силовики». Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что женщина не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Кадыров также несколько раз обвинял семья Янгулбаевых в пособничестве терроризма и говорил, что они будут задержаны по закону или «уничтожены», если окажут сопротивление. После обвинений Сайди Янгулбаев и его дочь Алия Янгулбаева покинули РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семье экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева ничего неизвестно о самочувствии его жены Заремы Мусаевой, которую ранее задержали в Нижнем Новгороде за нападение на полицейских и доставили в Грозный. Сам бывший судья сейчас находится в безопасности за границей. Об этом сообщил его сын Абубакар Янгулбаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Самое последнее, что я могу сказать — это то, что я услышал от [министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда] Дудаева, что она задержана за какое-то нападение на события на почве 15 суток и находится в спецприемнике. При этом на вопрос, когда был суд, что это судебное решение, кто был судьей, кто адвокатом, ответы не поступили. <…> У нас вообще нет никакой информации о ее самочувствии. И я не представляю, как она провела очередную ночь. Подозреваю, что в реках слез», — сообщил Абубакар Янгулбаев. Его слова приводит telegram-канал «Сказано на Эхе». Абубакар Янгулбаев добавил, что его отец, который ранее объявил об отъезде из России, сейчас находится в безопасности. «Он сейчас находится в безопасности. Он выехал ввиду прямых угроз Кадырова, который объявил, что мою семью ждет место „либо под землей, либо в тюрьме“. Это очевидная провокация. Эти угрозы имеют место быть: они реальны», — добавил сын бывшего судьи. Абубакар Янгулбаев заявил, что его супругу «похитили» 21 января в Нижнем Новгороде. По его словам, за этим могут стоять «чеченские силовики». Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что женщина не похищена, а задержана и доставлена в Грозный сотрудниками правоохранительных органов из-за игнорирования повесток Следственного комитета России. Кадыров также несколько раз обвинял семья Янгулбаевых в пособничестве терроризма и говорил, что они будут задержаны по закону или «уничтожены», если окажут сопротивление. После обвинений Сайди Янгулбаев и его дочь Алия Янгулбаева покинули РФ.