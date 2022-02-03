03 февраля 2022

Журналистку «Новой газеты» отправили в командировку на фоне угроз

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В редакции «Новой газеты» отметили, что Елена Милашина продолжит освещать тему прав человека в Чечне Фото:
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Скандал вокруг семьи Янгулбаевых в Чечне

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина отправилась в командировку на фоне призывов привлечь ее к уголовной ответственности. Об этом говорится в заявлении редакции газеты.

«Ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя „Новой газеты“ Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации», — сообщает редакция «Новой газеты». Отмечается, что местоположение журналистки не отразится на освещении темы прав человека в Чеченской республике.

Ранее в Грозном произошел стихийный митинг, на который вышли порядка 400 тысяч человек. Это почти 80% всего взрослого мужского населения региона. Протестующие требовали поспособствовать разрешению ситуации с семьей бывшего суди Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, они требовали привлечь к уголовной ответственности журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина.

«Новая газета» подала заявление на главу Чечни Рамзана Кадырова. Президент РФ Владимир Путин обсудил с Кадыровым работу силовиков в Чечне.

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Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина отправилась в командировку на фоне призывов привлечь ее к уголовной ответственности. Об этом говорится в заявлении редакции газеты. «Ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя „Новой газеты“ Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации», — сообщает редакция «Новой газеты». Отмечается, что местоположение журналистки не отразится на освещении темы прав человека в Чеченской республике. Ранее в Грозном произошел стихийный митинг, на который вышли порядка 400 тысяч человек. Это почти 80% всего взрослого мужского населения региона. Протестующие требовали поспособствовать разрешению ситуации с семьей бывшего суди Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, они требовали привлечь к уголовной ответственности журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и члена Совета по правам человека Игоря Каляпина. «Новая газета» подала заявление на главу Чечни Рамзана Кадырова. Президент РФ Владимир Путин обсудил с Кадыровым работу силовиков в Чечне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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