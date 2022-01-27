Российских спортсменов без QR-кода не пустили на Олимпиаду

Компания «Аэрофлот» не пустила на борт самолета российских спортсменов без QR-кода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Четыре представителя сборной России по биатлону не смогли попасть в Пекин за зимние Олимпийские игры-2022 из-за отсутствия QR-кода. Компания «Аэрофлот» отказалась пустить их на борт самолета.

«В числе не попавших на рейс в Пекин оказались тренер женской сборной Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин. У Казакевич [QR-код] оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022 (официальное мобильное приложение Олимпиады в Пекине — прим. URA.RU)», — передает Sport24.

Ранее спортивный комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил в разговоре с URA.RU, что моральный дух российских спортсменов «великолепен». В 2022 году Россия по-прежнему не может выступать на Олимпиаде под своим флагом. Они используют символику Олимпийского комитета России. Губерниев заявил, что российские олимпийцы уже привыкли к мелодии композитора Петра Чайковского, которая звучит на церемонии награждения вместо гимна РФ.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Ранее стало известно, что зимние Игры-2022 намерен посетить президент РФ Владимир Путин. США, напротив, решили устроить зимней Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот. Однако, несмотря на это, американские спортсмены примут участие в соревнованиях в КНР.

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