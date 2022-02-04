Олимпийский чемпион Тихонов осудил голодающую в Пекине россиянку. «Язык бы отрезал»

04 февраля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Александр Тихонов заявил, что выгнал бы Валерию Васнецову после жалоб Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Челябинской области Александр Тихонов раскритиковал российскую биатлонистку из Пермского края Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание спортсменов. Васнецова находится на карантине в олимпийской деревне Пекина из-за положительного теста на коронавирус. «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке, как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — цитирует « Спорт 24 » Александра Тихонова. Он считает, что Васнецовой лучше думать о выступлении на Олимпиаде, а не «рыться в грязном белье». Тихонов заявил, что выгнал бы ее «пинком под зад» за такое поведение. Он обратил внимание, что во время чемпионата мира в 1973 году спортсменов иногда не кормили. По словам биатлониста, полицейские тогда «подобрали его на улице в голодном обмороке». «Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает», — высказался Тихонов. Ранее Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле в Пекине и сообщила, что сильно похудела. Девушка заявила, что у нее болит желудок, появились большие черные круги под глазами. По ее словам, им дают «три горсти макарон» и у нее уже «торчат кости». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Челябинской области Александр Тихонов раскритиковал российскую биатлонистку из Пермского края Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание спортсменов. Васнецова находится на карантине в олимпийской деревне Пекина из-за положительного теста на коронавирус. «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке, как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — цитирует «Спорт 24» Александра Тихонова. Он считает, что Васнецовой лучше думать о выступлении на Олимпиаде, а не «рыться в грязном белье». Тихонов заявил, что выгнал бы ее «пинком под зад» за такое поведение. Он обратил внимание, что во время чемпионата мира в 1973 году спортсменов иногда не кормили. По словам биатлониста, полицейские тогда «подобрали его на улице в голодном обмороке». «Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает», — высказался Тихонов. Ранее Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле в Пекине и сообщила, что сильно похудела. Девушка заявила, что у нее болит желудок, появились большие черные круги под глазами. По ее словам, им дают «три горсти макарон» и у нее уже «торчат кости».