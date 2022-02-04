Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Челябинской области Александр Тихонов раскритиковал российскую биатлонистку из Пермского края Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание спортсменов. Васнецова находится на карантине в олимпийской деревне Пекина из-за положительного теста на коронавирус.
«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке, как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — цитирует «Спорт 24» Александра Тихонова.
Он считает, что Васнецовой лучше думать о выступлении на Олимпиаде, а не «рыться в грязном белье». Тихонов заявил, что выгнал бы ее «пинком под зад» за такое поведение. Он обратил внимание, что во время чемпионата мира в 1973 году спортсменов иногда не кормили. По словам биатлониста, полицейские тогда «подобрали его на улице в голодном обмороке».
«Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает», — высказался Тихонов.
Ранее Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле в Пекине и сообщила, что сильно похудела. Девушка заявила, что у нее болит желудок, появились большие черные круги под глазами. По ее словам, им дают «три горсти макарон» и у нее уже «торчат кости».
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Челябинской области Александр Тихонов раскритиковал российскую биатлонистку из Пермского края Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание спортсменов. Васнецова находится на карантине в олимпийской деревне Пекина из-за положительного теста на коронавирус. «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке, как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — цитирует «Спорт 24» Александра Тихонова. Он считает, что Васнецовой лучше думать о выступлении на Олимпиаде, а не «рыться в грязном белье». Тихонов заявил, что выгнал бы ее «пинком под зад» за такое поведение. Он обратил внимание, что во время чемпионата мира в 1973 году спортсменов иногда не кормили. По словам биатлониста, полицейские тогда «подобрали его на улице в голодном обмороке». «Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает», — высказался Тихонов. Ранее Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле в Пекине и сообщила, что сильно похудела. Девушка заявила, что у нее болит желудок, появились большие черные круги под глазами. По ее словам, им дают «три горсти макарон» и у нее уже «торчат кости».