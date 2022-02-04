Олимпийский чемпион Тихонов осудил голодающую в Пекине россиянку. «Язык бы отрезал»

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Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, тихонов александр
Александр Тихонов заявил, что выгнал бы Валерию Васнецову после жалоб Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Челябинской области Александр Тихонов раскритиковал российскую биатлонистку из Пермского края Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание спортсменов. Васнецова находится на карантине в олимпийской деревне Пекина из-за положительного теста на коронавирус.

«Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке, как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — цитирует «Спорт 24» Александра Тихонова.

Он считает, что Васнецовой лучше думать о выступлении на Олимпиаде, а не «рыться в грязном белье». Тихонов заявил, что выгнал бы ее «пинком под зад» за такое поведение. Он обратил внимание, что во время чемпионата мира в 1973 году спортсменов иногда не кормили. По словам биатлониста, полицейские тогда «подобрали его на улице в голодном обмороке».

«Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает», — высказался Тихонов.

Ранее Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле в Пекине и сообщила, что сильно похудела. Девушка заявила, что у нее болит желудок, появились большие черные круги под глазами. По ее словам, им дают «три горсти макарон» и у нее уже «торчат кости».

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Челябинской области Александр Тихонов раскритиковал российскую биатлонистку из Пермского края Валерию Васнецову, которая пожаловалась на питание спортсменов. Васнецова находится на карантине в олимпийской деревне Пекина из-за положительного теста на коронавирус. «Я бы Васнецовой язык отрезал за такие жалобы. Мы в 80-м году жили в Америке, как в тюрьме, и никто не жаловался! А она сидит и своими соплями поднимает волнения в коллективе. Надо разбираться внутри команды, а не ныть в интернете! Сейчас из-за нее у всех никакого настроения не будет», — цитирует «Спорт 24» Александра Тихонова. Он считает, что Васнецовой лучше думать о выступлении на Олимпиаде, а не «рыться в грязном белье». Тихонов заявил, что выгнал бы ее «пинком под зад» за такое поведение. Он обратил внимание, что во время чемпионата мира в 1973 году спортсменов иногда не кормили. По словам биатлониста, полицейские тогда «подобрали его на улице в голодном обмороке». «Королева какая! Она кто такая? Васнецова — чемпионка мира или Олимпийских игр, чтобы поднимать такой шум? Нет! Вот пусть и помалкивает», — высказался Тихонов. Ранее Васнецова пожаловалась на питание в ковид-отеле в Пекине и сообщила, что сильно похудела. Девушка заявила, что у нее болит желудок, появились большие черные круги под глазами. По ее словам, им дают «три горсти макарон» и у нее уже «торчат кости».
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