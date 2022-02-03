Андрей Лушников выступил с видеообращением в соцсетях фото: Екатерина Сычкова

Руководитель строительной компании «Эверест» Андрей Лушников принес извинения правительству Курганской области из-за ситуации вокруг построенной в Кетово школы и заявил, что не имеет отношения к родительскому комитету. Видеообращение застройщика опубликовано в группе родкомитета в соцсети «ВКонтакте».

«Приносим извинения правительству, жителям области, если наши отдельные действия были поняты либо истолкованы неправильно. Заявляем, что готовы сделать все от нас зависящее для решения вопроса в интересах населения, а не в интересах третьих лиц, и двигаться в рамках существующего правового поля», — сказал Андрей Лушников.

Лушников отметил, что некие лица «спекуляциями хотят удовлетворить свои политические амбиции и преследуют личные интересы», они «пытаются стравить руководство региона, строительную компанию и родительскую общественность». Эти лица «незаконно финансируют деятельность общественных организаций для этих целей, родительский комитет и ряд информационных площадок». Лушников подчеркнул, что никак не связан с данной общественной организацией и ее руководителем Юрием Леоновым, и просил СМИ не спекулировать на данной теме. «Согласны с застройщиком. Родительский комитет неоднократно заявлял, что мы выступаем не в его интересах, а в интересах детей», — заявили в родкомитете.

Ранее URA.RU писало, что курганские активисты извинились за скандал со школой в Кетово. Власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников подал в суд на пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина, обвинив чиновника в клевете.