Российских конькобежцев дисквалифицировали на Олимпиаде в Пекине

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В полуфинале смешанной эстафеты российская команда по шорт-треку показала третий результат (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет РФ. Российских спортсменов отстранили за неправильную передачу эстафеты.

«Наших шорт-трекистов и представителей США дисквалифицировали за нарушение правил. Мы свое выступление в смешанной эстафете, к сожалению, завершили», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

В полуфинале команда России в составе Семена Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серегиной и Софьи Просвирновой показала третий результат. Спортсменов дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты. В главный финал прошли команды Канады, Италии, Китая и Венгрии. Он состоится в субботу, 5 февраля.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин, который в этот же день провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российские спортсмены уже завоевали бронзу в смешанной эстафете по биатлону. Также серебро сборной ОКР в скиатлоне принесла лыжница Наталья Непряева. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет РФ. Российских спортсменов отстранили за неправильную передачу эстафеты. «Наших шорт-трекистов и представителей США дисквалифицировали за нарушение правил. Мы свое выступление в смешанной эстафете, к сожалению, завершили», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. В полуфинале команда России в составе Семена Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серегиной и Софьи Просвирновой показала третий результат. Спортсменов дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты. В главный финал прошли команды Канады, Италии, Китая и Венгрии. Он состоится в субботу, 5 февраля. Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин, который в этот же день провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российские спортсмены уже завоевали бронзу в смешанной эстафете по биатлону. Также серебро сборной ОКР в скиатлоне принесла лыжница Наталья Непряева. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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