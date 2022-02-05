Российских конькобежцев дисквалифицировали на Олимпиаде в Пекине

05 февраля 2022 в 18:49 Размер текста - 17 +

В полуфинале смешанной эстафеты российская команда по шорт-треку показала третий результат (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет РФ. Российских спортсменов отстранили за неправильную передачу эстафеты. «Наших шорт-трекистов и представителей США дисквалифицировали за нарушение правил. Мы свое выступление в смешанной эстафете, к сожалению, завершили», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. В полуфинале команда России в составе Семена Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серегиной и Софьи Просвирновой показала третий результат. Спортсменов дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты. В главный финал прошли команды Канады, Италии, Китая и Венгрии. Он состоится в субботу, 5 февраля. Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин, который в этот же день провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российские спортсмены уже завоевали бронзу в смешанной эстафете по биатлону. Также серебро сборной ОКР в скиатлоне принесла лыжница Наталья Непряева. Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российскую команду по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщил Олимпийский комитет РФ. Российских спортсменов отстранили за неправильную передачу эстафеты. «Наших шорт-трекистов и представителей США дисквалифицировали за нарушение правил. Мы свое выступление в смешанной эстафете, к сожалению, завершили», — сообщает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале. В полуфинале команда России в составе Семена Елистратова, Константина Ивлева, Елены Серегиной и Софьи Просвирновой показала третий результат. Спортсменов дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты. В главный финал прошли команды Канады, Италии, Китая и Венгрии. Он состоится в субботу, 5 февраля. Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Церемонию открытия посетил президент РФ Владимир Путин, который в этот же день провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российские спортсмены уже завоевали бронзу в смешанной эстафете по биатлону. Также серебро сборной ОКР в скиатлоне принесла лыжница Наталья Непряева. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.