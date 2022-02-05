The National Interest: Украина первая нападет на Россию

06 февраля 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

Украинские национальные отряды могут первыми нанести удар по России, считает Дмитрий Саймс Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Украина значительно усилила свою флот и армию и может первой напасть на Россию, дав повод для ответного военного удара. Об этом пишет главный редактор американского издания The National Interest Дмитрий Саймс в своей авторской колонке. «Если Россия проявит немного терпения, украинские националистические отряды могут предоставить Москве веские предлоги для ответных мер. Сегодня, когда украинский флот более уверен в себе, усилен несколькими новыми кораблями и менее склонен отступать, нетрудно представить подобный сценарий, быстро перерастающий в открытый конфликт», — пишет Саймс. Журналист отмечает, что президент России Владимир Путин никогда не применял войска первым, а всегда принимал лишь ответные меры. «Вместо того, чтобы предпринимать полномасштабное вторжение в Украину без какой-либо конкретной причины, Россия, скорее всего, проявит терпение и будет ждать того, что можно было бы представить как украинскую провокацию», — отмечает Саймс. Ранее американское издание Reuters сообщило, что в случае начала войны между Россией и Украиной потери украинской армии могут составить от 5, до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину, однако не смог доказать эти слова. В Кремле отметили, что нет ни одного доказательства возможного вторжения России на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина значительно усилила свою флот и армию и может первой напасть на Россию, дав повод для ответного военного удара. Об этом пишет главный редактор американского издания The National Interest Дмитрий Саймс в своей авторской колонке. «Если Россия проявит немного терпения, украинские националистические отряды могут предоставить Москве веские предлоги для ответных мер. Сегодня, когда украинский флот более уверен в себе, усилен несколькими новыми кораблями и менее склонен отступать, нетрудно представить подобный сценарий, быстро перерастающий в открытый конфликт», — пишет Саймс. Журналист отмечает, что президент России Владимир Путин никогда не применял войска первым, а всегда принимал лишь ответные меры. «Вместо того, чтобы предпринимать полномасштабное вторжение в Украину без какой-либо конкретной причины, Россия, скорее всего, проявит терпение и будет ждать того, что можно было бы представить как украинскую провокацию», — отмечает Саймс. Ранее американское издание Reuters сообщило, что в случае начала войны между Россией и Украиной потери украинской армии могут составить от 5, до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину, однако не смог доказать эти слова. В Кремле отметили, что нет ни одного доказательства возможного вторжения России на Украину.