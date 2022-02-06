Путин поздравил лыжника Большунова с триумфом на Олимпиаде

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, большунов александр
Александр Большунов завоевал золото на Олимпиаде Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Президент РФ Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с золотой медалью на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли „золотой“ счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу!» — цитируются слова Путина в сообщении.

Также он пожелал спортсмену новых успехов и здоровья. Президент отметил, что выступление Большунова вдохновит остальных участников Олимпиады из России.

Большунов принес сборной России первое золото на Олимпийских играх в Пекине. Он обогнал спортсмена из Финляндии Ийво Нисканена, который занял третье место. На втором месте оказался лыжник из России Денис Спицов, сообщает Vse42.ru. Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах спорта.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с золотой медалью на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли „золотой“ счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу!» — цитируются слова Путина в сообщении. Также он пожелал спортсмену новых успехов и здоровья. Президент отметил, что выступление Большунова вдохновит остальных участников Олимпиады из России. Большунов принес сборной России первое золото на Олимпийских играх в Пекине. Он обогнал спортсмена из Финляндии Ийво Нисканена, который занял третье место. На втором месте оказался лыжник из России Денис Спицов, сообщает Vse42.ru. Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Медали разыгрывают в 14 видах спорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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