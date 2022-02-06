В Евросоюзе назвали причину наступления газового кризиса в Европе

Сложности с поставками газа в Европу вызваны кризисом в отношениях с Россией. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в блоге.
«Энергетика всегда была одним из важнейших вопросов геополитики. Учитывая высокие цены и проблемы с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, этот вопрос стоит на первом месте в нашей повестке дня», — заявил Жозеп Боррель.
По его словам, Евросоюз должен справляться с этими трудностями, не забывая о цели перейти к нулевому уровню выбросов. «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне, округ Колумбия, укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», — подчеркнул Боррель.
Сложности с поставками газа в Европу вызваны кризисом в отношениях с Россией. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в блоге. «Энергетика всегда была одним из важнейших вопросов геополитики. Учитывая высокие цены и проблемы с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, этот вопрос стоит на первом месте в нашей повестке дня», — заявил Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен справляться с этими трудностями, не забывая о цели перейти к нулевому уровню выбросов. «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне, округ Колумбия, укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», — подчеркнул Боррель. Ранее в беседе с URA.RU аналитик Владимир Оленченко обвинил Международное энергетическое агентство в коррупции и лжи из-за слов о вине «Газпрома» в европейском энергетическом кризисе. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличить поставки газа в Европу. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы помочь Евросоюзу с тем, чтобы найти альтернативу поставкам российского газа. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля намерены обсудить замену российским поставкам газа в Европу, передает RT.