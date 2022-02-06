06 февраля 2022

В Евросоюзе назвали причину наступления газового кризиса в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Подорожание газа и проблемы с его поставками произошли из-за кризиса в отношениях с РФ, заявил Жозеп Боррель Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Сложности с поставками газа в Европу вызваны кризисом в отношениях с Россией. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в блоге.

«Энергетика всегда была одним из важнейших вопросов геополитики. Учитывая высокие цены и проблемы с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, этот вопрос стоит на первом месте в нашей повестке дня», — заявил Жозеп Боррель.

По его словам, Евросоюз должен справляться с этими трудностями, не забывая о цели перейти к нулевому уровню выбросов. «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне, округ Колумбия, укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», — подчеркнул Боррель.

Ранее в беседе с URA.RU аналитик Владимир Оленченко обвинил Международное энергетическое агентство в коррупции и лжи из-за слов о вине «Газпрома» в европейском энергетическом кризисе. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличить поставки газа в Европу. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы помочь Евросоюзу с тем, чтобы найти альтернативу поставкам российского газа. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля намерены обсудить замену российским поставкам газа в Европу, передает RT.

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Сложности с поставками газа в Европу вызваны кризисом в отношениях с Россией. Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в блоге. «Энергетика всегда была одним из важнейших вопросов геополитики. Учитывая высокие цены и проблемы с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, этот вопрос стоит на первом месте в нашей повестке дня», — заявил Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз должен справляться с этими трудностями, не забывая о цели перейти к нулевому уровню выбросов. «Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне, округ Колумбия, укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте», — подчеркнул Боррель. Ранее в беседе с URA.RU аналитик Владимир Оленченко обвинил Международное энергетическое агентство в коррупции и лжи из-за слов о вине «Газпрома» в европейском энергетическом кризисе. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ готова увеличить поставки газа в Европу. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы помочь Евросоюзу с тем, чтобы найти альтернативу поставкам российского газа. Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля намерены обсудить замену российским поставкам газа в Европу, передает RT.
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