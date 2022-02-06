06 февраля 2022

Кандидат в президенты Франции обратилась к «гордому народу» РФ. Видео

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Война России и Украиной может стать ужасной ошибкой, считает Валери Пекресс Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия и Франция должны объединиться для мира в Европе. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, обращаясь к гражданам РФ на русском языке.

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — заявила Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, передает РИА «Новости». После этого она перевела свою фразу на французский язык по просьбе телеведущей.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о необходимости сотрудничества с Россией. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО.

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Россия и Франция должны объединиться для мира в Европе. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, обращаясь к гражданам РФ на русском языке. «Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — заявила Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, передает РИА «Новости». После этого она перевела свою фразу на французский язык по просьбе телеведущей. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о необходимости сотрудничества с Россией. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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