Россия и Франция должны объединиться для мира в Европе. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, обращаясь к гражданам РФ на русском языке.
«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — заявила Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, передает РИА «Новости». После этого она перевела свою фразу на французский язык по просьбе телеведущей.
Россия и Франция должны объединиться для мира в Европе. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, обращаясь к гражданам РФ на русском языке. «Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — заявила Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, передает РИА «Новости». После этого она перевела свою фразу на французский язык по просьбе телеведущей. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о необходимости сотрудничества с Россией. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО.