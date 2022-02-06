Кандидат в президенты Франции обратилась к «гордому народу» РФ. Видео

07 февраля 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Война России и Украиной может стать ужасной ошибкой, считает Валери Пекресс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия и Франция должны объединиться для мира в Европе. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, обращаясь к гражданам РФ на русском языке. «Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — заявила Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, передает РИА «Новости». После этого она перевела свою фразу на французский язык по просьбе телеведущей. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о необходимости сотрудничества с Россией. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Франция должны объединиться для мира в Европе. Об этом заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, обращаясь к гражданам РФ на русском языке. «Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — заявила Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, передает РИА «Новости». После этого она перевела свою фразу на французский язык по просьбе телеведущей. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил о необходимости сотрудничества с Россией. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала вывести страну из НАТО.