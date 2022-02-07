Лукашенко заявил, что его младший сын стреляет лучше Путина

07 февраля 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

По словам Александра Лукашенко, его сын Николай выиграл у Владимира Путина в соревнованиях по стрельбе Официальный сайт президента Беларуси новость из сюжета Протесты в Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал, что его младший сын Николай хорошо владеет огнестрельным оружием. По словам главы республики, в соревнованиях по стрельбе его ребенок победил российского лидера Владимира Путина. «Да они [протестующие] планировали нападение на резиденцию (Дворец независимости, прим. URA.RU), поэтому у меня, кроме пистолета, оружие там. И не только у меня. Но и младший сын прекрасно владеет оружием. Недавно с Путиным соревновался по стрельбе и выиграл, хотя Путин прекрасно стреляет», — сообщил Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на youtube-канале «Соловьев Live». По словам президента Беларуси, во время протестов летом 2020 года он вышел с автоматом к участникам несанкционированных акций, чтобы продемонстрировать, что он никуда не сбежал. Лукашенко рассказал, что митингующие пустили слух об его отъезде в Ростов-на-Дону. Они привели в пример экс-президента Украины Виктора Януковича, который во время Майдана в 2014 году уехал из республики. Лукашенко заявил, что специально взял с собой младшего сына Николая. «Я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь, и дети мои тоже, даже самый малыш. Как он [Николай Лукашенко] сказал: „Папа, я не иду ни на кого нападать, я иду защищать своего отца“», — рассказал президент Беларуси. Ранее Лукашенко уже объяснял российским журналистам, зачем во время протестов в Минске он вышел из вертолета с автоматом в руках. По его словам, он сделал это, чтобы показать, что он не трус. Митинг у Дворца независимости в Минске проходил 23 августа 2020 года. Протестующие оказались не согласны с победой Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. К резиденции президент Беларуси прилетел вместе с сыном Николаем. У обоих в руках было оружие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналисту Владимиру Соловьеву рассказал, что его младший сын Николай хорошо владеет огнестрельным оружием. По словам главы республики, в соревнованиях по стрельбе его ребенок победил российского лидера Владимира Путина. «Да они [протестующие] планировали нападение на резиденцию (Дворец независимости, прим. URA.RU), поэтому у меня, кроме пистолета, оружие там. И не только у меня. Но и младший сын прекрасно владеет оружием. Недавно с Путиным соревновался по стрельбе и выиграл, хотя Путин прекрасно стреляет», — сообщил Александр Лукашенко в интервью, опубликованном на youtube-канале «Соловьев Live». По словам президента Беларуси, во время протестов летом 2020 года он вышел с автоматом к участникам несанкционированных акций, чтобы продемонстрировать, что он никуда не сбежал. Лукашенко рассказал, что митингующие пустили слух об его отъезде в Ростов-на-Дону. Они привели в пример экс-президента Украины Виктора Януковича, который во время Майдана в 2014 году уехал из республики. Лукашенко заявил, что специально взял с собой младшего сына Николая. «Я им должен показать, что я никуда не сбежал, я здесь, и дети мои тоже, даже самый малыш. Как он [Николай Лукашенко] сказал: „Папа, я не иду ни на кого нападать, я иду защищать своего отца“», — рассказал президент Беларуси. Ранее Лукашенко уже объяснял российским журналистам, зачем во время протестов в Минске он вышел из вертолета с автоматом в руках. По его словам, он сделал это, чтобы показать, что он не трус. Митинг у Дворца независимости в Минске проходил 23 августа 2020 года. Протестующие оказались не согласны с победой Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. К резиденции президент Беларуси прилетел вместе с сыном Николаем. У обоих в руках было оружие.