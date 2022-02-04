«Ростелеком» записал в должники умершую бабушку из Кургана

Провайдер требуют с умершей бабушки долг в 460 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» записал в должники умершую бабушку. Об этом написала родственница пенсионерки в группе «Черный список|Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Бабушка несколько лет назад, примерно в 2015 году, заключала договор с „Ростелекомом“ на услуги радио, кабельное телевидение и городской телефон, платила исправно по квитанциям, долгов не было. Бабушка умерла в октябре 2021 г. Мы расторгли с „Ростелекомом“ договор в связи со смертью владельца. И вот началось, рисуют нам долг и пени. Откуда? Ни в одной квитанции нет об этом информации», — написала Снежана Немкова в курганском паблике.

По словам автора, в компании ей сообщили о перерасчете и долге в 460 рублей, но документы не предоставили. «Вроде затихли, потом снова звонят и спрашивают владельца (называют умершего человека, хотя мы им предоставляли свидетельство о смерти) и снова просят оплатить долг. Снова спрашиваем, что за долг, говорят, что расторгли договор раньше годового контракта. Какой годовой контракт?» — возмущена женщина. Она отметила, что так и не получила копию этого контракта от провайдера.

В пресс-службе ПАО «Ростелеком» URA.RU сообщили, что по обращению автора поста в соцсетях ведется работа. В ближайшее время с ним свяжутся для решения или пояснения ситуации. Для консультации клиенты компании могут обратиться в техподдержку по дистанционным каналам обслуживания: по телефону 8 800 1000 800, через сайт, страницы в соцсетях или единый личный кабинет, а также в приложении «Ростелекома».

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