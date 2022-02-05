Работникам госучреждений ЯНАО повышают зарплаты

Власти ЯНАО поднимут зарпалту госслужащим в 2022 и 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО анонсировали увеличение заработной платы в 2022 и 2023 году работникам государственных учреждений: культуры, информационно-аналитического центра и производственно-технического объединения управления делами при губернаторе округа. Документы были опубликованы на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Проектом предусматривается увеличение с 01 января 2022 года размеров должностных окладов работников государственных учреждений культуры и ГКУ „Информационно-аналитический центр“ в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 16 декабря 2014 года № 1020-П», — говорится в комментарии к одному из документов.

Сообщается, что повышение заработной платы распространяется на сотрудников, которые были трудоустроены с 1 января 2022 года. В документе сказано, что культуре и аналитическому центру в 2022 году зарплата будет увеличена на 43%, а в 2023 на 40%.

Также в документе опубликовали размеры окладов работников производственно-технического отдела правительства ЯНАО. Так, оклад сотрудников профессиональных квалифицированных групп составляет от 13 тысяч до 27 тысяч. У сотрудников, занимающих руководящие должности, — от 22 до 93 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО увеличили заработную плату работникам окружного государственного архива. Также оклады увеличили работникам правительственной структуры региона.

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