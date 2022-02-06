06 февраля 2022

В МИД РФ обвинили Запад в двуличности в вопросах безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт сток depositphotos., нато, флаг нато, nato, североатлантический альянс
Страны НАТО нарушают базовые обязательства по нераспространению ядерного оружия, обвиняя Россию, заявил Владимир Ермаков Фото:

Западу стоит задуматься над опасностью размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности <…> в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — приводит слова Владимира Ермакова РИА «Новости». По его мнению, странам Европы не стоит обращать внимание на «гипотетическую угрозу» в размещении российского ядерного оружия в Белоруссии.

Он отметил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит базовым обязательствам по нераспространению ядерного оружия. «Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», — резюмировал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военных сил в Белоруссии. Владимир Ермаков заявлял, что Североатлантический альянс отрабатывает ядерный удар по России, привлекая неядерные страны. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США намерены провести серьезные переговоры с РФ о контроле над вооружениями, пишет RT.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западу стоит задуматься над опасностью размещения ядерного оружия США в Европе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности <…> в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», — приводит слова Владимира Ермакова РИА «Новости». По его мнению, странам Европы не стоит обращать внимание на «гипотетическую угрозу» в размещении российского ядерного оружия в Белоруссии. Он отметил, что участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО напрямую противоречит базовым обязательствам по нераспространению ядерного оружия. «Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», — резюмировал российский дипломат. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военных сил в Белоруссии. Владимир Ермаков заявлял, что Североатлантический альянс отрабатывает ядерный удар по России, привлекая неядерные страны. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США намерены провести серьезные переговоры с РФ о контроле над вооружениями, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...