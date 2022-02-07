Глава Госдепа допустил признание особого статуса Донбасса

08 февраля 2022 в 00:20 Размер текста - 17 +

Украина может признать особый статус Донбасса при соблюдении определенной последовательности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «В [минских] соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что при должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — заявил Энтони Блинкен на брифинге, транслируемом в Twitter. Он добавил, что США и Украина сходятся во мнении, считая минские соглашения путем решения внутриукраинского конфликта. Также глава Госдепартамента США отметил, что Киев добросовестно относится к выполнению минских соглашений. Блинкен подчеркнул, что «этого нельзя сказать о России». Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США имеют возможность заставить Киев выполнять минские соглашения. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что выполнение минских соглашений уничтожит страну. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не предоставит Донбассу особый статус. Советники лидеров «нормандской четверки» заявили о приверженности минским соглашениям, пишет RT.