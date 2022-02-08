Байден перепутал, какая страна должна «вторгнутся» на Украину

Байден ошибочно заявил о вторжении Германии на Украину Фото: Doug Mills / POOL EPA

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент США Джо Байден оговорился и заявил о «вторжении» Германии на Украину. Ошибку глава Америки допустил во время пресс-конференции после переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия… если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда „Северного потока — 2“ не станет, мы положим ему конец», — заявил Байден.

Ранее Байден пригрозил уничтожением «Северного потока — 2», если РФ «вторгнется» на территорию Украины. Глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала причину, по которой ФРГ отказывается запускать «Северный поток — 2».