Депутат от ХМАО отказался от должности в Тюменской облдуме

08 февраля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Вячеслав Танкеев (слева) больше не хочет занимать должность зампредседателя бюджетного комитета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат от ХМАО в Тюменской областной думе Вячеслав Танкеев хочет отказаться от должности зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Такие сведения приводятся на сайте областного парламента. «Комитет областной думы по бюджету, налогам и финансам предлагает освободить Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата от Тюменского регионального отделения партии „Единая Россия“, от занимаемой должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Основание — письменное заявление депутата», — сообщается на сайте Тюменской областной думы. Сам Вячеслав Танкеев не захотел сообщить URA.RU причину своего решения. «Комментариев не будет», — так на запрос агентства ответила помощник парламентария Марина Волкова, обсудив запрос агентства с депутатом. Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы от ХМАО не поделили предвыборную идею. Сторонник ЛДПР Александр Лобов обвинил Вячеслава Танкеева в использовании его наработки в рамках праймериз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат от ХМАО в Тюменской областной думе Вячеслав Танкеев хочет отказаться от должности зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Такие сведения приводятся на сайте областного парламента. «Комитет областной думы по бюджету, налогам и финансам предлагает освободить Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата от Тюменского регионального отделения партии „Единая Россия“, от занимаемой должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Основание — письменное заявление депутата», — сообщается на сайте Тюменской областной думы. Сам Вячеслав Танкеев не захотел сообщить URA.RU причину своего решения. «Комментариев не будет», — так на запрос агентства ответила помощник парламентария Марина Волкова, обсудив запрос агентства с депутатом. Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы от ХМАО не поделили предвыборную идею. Сторонник ЛДПР Александр Лобов обвинил Вячеслава Танкеева в использовании его наработки в рамках праймериз.