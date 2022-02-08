Депутат от ХМАО отказался от должности в Тюменской облдуме

Депутат от ХМАО в Тюменской областной думе Вячеслав Танкеев хочет отказаться от должности зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Такие сведения приводятся на сайте областного парламента.
«Комитет областной думы по бюджету, налогам и финансам предлагает освободить Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата от Тюменского регионального отделения партии „Единая Россия“, от занимаемой должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Основание — письменное заявление депутата», — сообщается на сайте Тюменской областной думы.
Сам Вячеслав Танкеев не захотел сообщить URA.RU причину своего решения. «Комментариев не будет», — так на запрос агентства ответила помощник парламентария Марина Волкова, обсудив запрос агентства с депутатом.
Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы от ХМАО не поделили предвыборную идею. Сторонник ЛДПР Александр Лобов обвинил Вячеслава Танкеева в использовании его наработки в рамках праймериз.
Депутат от ХМАО в Тюменской областной думе Вячеслав Танкеев хочет отказаться от должности зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Такие сведения приводятся на сайте областного парламента. «Комитет областной думы по бюджету, налогам и финансам предлагает освободить Танкеева Вячеслава Михайловича, депутата от Тюменского регионального отделения партии „Единая Россия“, от занимаемой должности заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Основание — письменное заявление депутата», — сообщается на сайте Тюменской областной думы. Сам Вячеслав Танкеев не захотел сообщить URA.RU причину своего решения. «Комментариев не будет», — так на запрос агентства ответила помощник парламентария Марина Волкова, обсудив запрос агентства с депутатом. Ранее URA.RU писало, что депутаты Тюменской облдумы от ХМАО не поделили предвыборную идею. Сторонник ЛДПР Александр Лобов обвинил Вячеслава Танкеева в использовании его наработки в рамках праймериз.