Чиновникам Общественной палаты ЯНАО поднимут зарплаты

Власти ЯНАО увеличат размер окладов работникам ГКУ «Аппарат Общественной палаты ЯНАО» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО увеличат размер окладов для работников ГКУ «Аппарат Общественной палаты ЯНАО». Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

«Проектом предусматривается увеличение с 01 января 2022 года размеров должностных окладов работников ГКУ „Аппарат Общественной палаты ЯНАО“ в соответствии с постановлением правительства автономного округа от 16 декабря 2014 года № 1020-П. Также должностной оклад курьера увеличен за счет индексации, предусмотренной постановлением правительства автономного округа, на 4%», — говорится в комментарии к документу.

Оклад по должности будет повышен для сотрудников ГКУ «Аппарат Общественной палаты ЯНАО» первого квалификационного уровня: бухгалтеров, юрисконсультанта, специалистов по связям с общественностью — до 22 тысяч рублей, директора — до 47 тысяч рублей, заместителя директора и главного бухгалтера — до 40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличат заработную плату работникам государственных учреждений культуры и ГКУ «Информационно-аналитический центр». Для них зарплата в 2022 году будет увеличена на 43%, а в 2023-м на 40%.