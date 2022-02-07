Медикам ЯНАО не платят за доставку лекарств пациентам с COVID

Департамент здравоохранения объяснил ситуацию постановлением губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медперсоналу, который развозит лекарства пациентам с подтвержденным коронавирусом в ЯНАО, не платят стимулирующие выплаты. Об этом горожане написали в социальной сети «ВКонтакте».

«Почему нет выплат медикам (средний медперсонал), которые развозят лекарства ковидным больным? Раньше платили! А сейчас средства „закончились?“. Есть приказ, а как бы для главврача нет», — написал пользователь в группе «В Салехарде», пожелавший остаться анонимны.

В департаменте здравоохранения округа отметили, что подобные стимулирующие выплаты и раньше не были предусмотрены за такую деятельность. «Выплаты за доставку лекарств ковидным больным не предусматривались ранее и в настоящее время не предусмотрены», — пояснили в ведомстве.

Также там пояснили, что, согласно постановлению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, дополнительные деньги получают только «медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией и иной персонал, обеспечивающий условия для оказания помощи лицам с установленным диагнозом COVID-19 и лицам из группы риска заражения». Известно, что власти потратят 347 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам в 2022 году.