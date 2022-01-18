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16 января 2022

Власти ЯНАО потратят сотни миллионов рублей на выплаты медикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врачи, медики
На стимулирующие выплаты медработникам выделили 347 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО выделят 347 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства.

«Предоставить в 2022 году медицинским организациям субсидии на осуществление региональных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в размере 347 194 000 рублей», — говорится в документе. Также стимулирующие выплаты предоставляются медработникам, работа которых связана с биологическим материалом.

Больше всех получит Ноябрьская центральная городская больница — 135 миллионов рублей. Новоуренгойская центральная городская больница получит 82 миллиона рублей, а Муравленковская — 30 миллионов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года медикам уже выделяли средства на стимулирующие выплаты. Тогда сумма составила более миллиарда рублей.

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Власти ЯНАО выделят 347 миллионов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщается в документе на сайте окружного правительства. «Предоставить в 2022 году медицинским организациям субсидии на осуществление региональных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, в размере 347 194 000 рублей», — говорится в документе. Также стимулирующие выплаты предоставляются медработникам, работа которых связана с биологическим материалом. Больше всех получит Ноябрьская центральная городская больница — 135 миллионов рублей. Новоуренгойская центральная городская больница получит 82 миллиона рублей, а Муравленковская — 30 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года медикам уже выделяли средства на стимулирующие выплаты. Тогда сумма составила более миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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