Куратор кремлевского проекта уходит работать к заму Куйвашева

Илье Захарову нашли следующее место работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник Центра управления регионом (ЦУР) в Свердловской области Илья Захаров, который в ближайшее время покинет пост, станет советником вице-губернатора Олега Чемезова. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников, принципиальное решение уже принято, назначение состоится в ближайшее время.

«Захаров после ухода [из ЦУР] станет советником Чемезова. К работе приступит уже во второй половине февраля», — поделился собеседник во власти. Другой источник, близкий к областному правительству, добавил, что Чемезов и Захаров лично не общались на тему трудоустройства последнего — вице-губернатора «просто уведомили», что у него появится новый советник.

Сам Захаров в разговоре с URA.RU заметил, что в данный момент продолжает работать на прежней должности в ЦУР, и от более подробного комментария воздержался. Чемезов сказал корреспонденту агентства, что готов обсуждать кадровые перестановки только по факту их свершения.

О переменах в ЦУР стало известно в конце января. Действующий начальник Илья Захаров, не сработавшийся с Москвой, готовится покинуть свой пост. Его переход на другую работу называют консолидированным решением его, свердловских властей и АНО «Диалог», которое является оператором кремлевского проекта по работе с жалобами граждан. Ожидается, что новым главой ЦУР станет журналистка Валентина Ермакова.

Захаров станет уже вторым советником Чемезова, назначенным за последние два месяца. В декабре 2021 года аналогичный пост занял бывший сотрудник ФСБ и аппарата полпредства в УрФО Денис Лякишев. Тогда же от Чемезова ушел другой советник — Кирилл Харитонов, который стал замглавы свердловского департамента информполитики.

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