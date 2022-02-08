Десятки пермяков бойкотируют новую идею властей

За месяц в Перми поймали около сотни «зайцев» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Департамент транспорта Перми отчитался о первом месяце работы после резкого повышения стоимости проезда в городских автобусах и трамваях. По данным ведомства, за январь, несмотря на отсутствие кондукторов на трети маршрутов, пермяки оплатили 11,4 млн поездок в общественном транспорте. «Зайцев» контролеры поймали 98.

«11,4 млн оплаченных поездок. 4690 проверок оплаты проезда контролерами. 98 актов составлено в отношении нарушителей», — говорится в telegram-канале департамента. По данным ведомства, в основном (81,5%) пассажиры оплачивают проезд безналичным способом, к купюрам прибегают только 14% пермяков. Мобильное приложение для оплаты не пользуется популярностью — им воспользовались 1,5% пассажиров.

Ранее начальник департамента транспорта Анатолий Путин говорил, что число безбилетников с исчезновением из автобусов и трамваев кондукторов не увеличилось, оставшись на уровне 20%. После начала эксперимента по внедрению самостоятельной оплаты проезда власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа для «зайцев».