08 февраля 2022

Десятки пермяков бойкотируют новую идею властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
За месяц в Перми поймали около сотни «зайцев» Фото:

Департамент транспорта Перми отчитался о первом месяце работы после резкого повышения стоимости проезда в городских автобусах и трамваях. По данным ведомства, за январь, несмотря на отсутствие кондукторов на трети маршрутов, пермяки оплатили 11,4 млн поездок в общественном транспорте. «Зайцев» контролеры поймали 98.

«11,4 млн оплаченных поездок. 4690 проверок оплаты проезда контролерами. 98 актов составлено в отношении нарушителей», — говорится в telegram-канале департамента. По данным ведомства, в основном (81,5%) пассажиры оплачивают проезд безналичным способом, к купюрам прибегают только 14% пермяков. Мобильное приложение для оплаты не пользуется популярностью — им воспользовались 1,5% пассажиров.

Ранее начальник департамента транспорта Анатолий Путин говорил, что число безбилетников с исчезновением из автобусов и трамваев кондукторов не увеличилось, оставшись на уровне 20%. После начала эксперимента по внедрению самостоятельной оплаты проезда власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа для «зайцев».

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Департамент транспорта Перми отчитался о первом месяце работы после резкого повышения стоимости проезда в городских автобусах и трамваях. По данным ведомства, за январь, несмотря на отсутствие кондукторов на трети маршрутов, пермяки оплатили 11,4 млн поездок в общественном транспорте. «Зайцев» контролеры поймали 98. «11,4 млн оплаченных поездок. 4690 проверок оплаты проезда контролерами. 98 актов составлено в отношении нарушителей», — говорится в telegram-канале департамента. По данным ведомства, в основном (81,5%) пассажиры оплачивают проезд безналичным способом, к купюрам прибегают только 14% пермяков. Мобильное приложение для оплаты не пользуется популярностью — им воспользовались 1,5% пассажиров. Ранее начальник департамента транспорта Анатолий Путин говорил, что число безбилетников с исчезновением из автобусов и трамваев кондукторов не увеличилось, оставшись на уровне 20%. После начала эксперимента по внедрению самостоятельной оплаты проезда власти объявили об увеличении числа контролеров и суммы штрафа для «зайцев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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