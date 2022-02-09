Большинство тюменцев готовы «стучать» на наглых водителей

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Девушкам в предверии 8 марта вручили водительские удостоверения. Тюмень, гибдд, подача заявления, выдача прав, оформление машины
Писать заявления на нарушителей ПДД готовы 66% тюменцев (архивное фото) Фото:

Большинство жителей Тюменской области (66%) готовы писать жалобы в ГИБДД на водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе портала «Дром».

«Мы поинтересовались у тюменцев, готовы ли они жаловаться на нарушителей ПДД, если такая функция будет реализована на госуслугах. 66% положительно ответили на этот вопрос», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Дром».

При этом 36% из тех, кто ответил «Да», уточнили, что заявления они будут подавать при определенном условии. В частности, если после их «не будут дергать лично» и вызывать в ГИБДД.

Остальные 34% отказались доносить силовикам на нарушителей. 26% из них подчеркнули, что считают такое поведение «стукачеством», а оставшимся оказалось просто лень.

В опросе также приняли участие жители Курганской, Челябинской и Свердловской областей, а также ХМАО. В этих субъектах писать жалобы готовы 61,8%, 70,5%, 70,8% и 65,7% жителей соответственно.

Ранее URA.RU писало, что по жалобам тюменцев в областной столице не раз наказывали автомобилистов, нарушающих ПДД. Иногда публичные заявления делают и известные люди. Так, блогер Илья Варламов призвал тюменских инспекторов поймать и осудить блогера, который выкладывает в Instagram видео с опасной ездой.

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Большинство жителей Тюменской области (66%) готовы писать жалобы в ГИБДД на водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе портала «Дром». «Мы поинтересовались у тюменцев, готовы ли они жаловаться на нарушителей ПДД, если такая функция будет реализована на госуслугах. 66% положительно ответили на этот вопрос», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Дром». При этом 36% из тех, кто ответил «Да», уточнили, что заявления они будут подавать при определенном условии. В частности, если после их «не будут дергать лично» и вызывать в ГИБДД. Остальные 34% отказались доносить силовикам на нарушителей. 26% из них подчеркнули, что считают такое поведение «стукачеством», а оставшимся оказалось просто лень. В опросе также приняли участие жители Курганской, Челябинской и Свердловской областей, а также ХМАО. В этих субъектах писать жалобы готовы 61,8%, 70,5%, 70,8% и 65,7% жителей соответственно. Ранее URA.RU писало, что по жалобам тюменцев в областной столице не раз наказывали автомобилистов, нарушающих ПДД. Иногда публичные заявления делают и известные люди. Так, блогер Илья Варламов призвал тюменских инспекторов поймать и осудить блогера, который выкладывает в Instagram видео с опасной ездой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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