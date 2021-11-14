Илья Варламов призвал ГИБДД обратить внимание на «потенциального убийцу» из Тюмени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Блогер Илья Варламов осудил поведение гонщика из Тюмени, назвал его дегенератом, а также пожелал, чтобы полицейские обратили внимание на потенциального убийцу. О происходящем в Тюмени Варламов высказался в своем блоге на Youtube.

«К слову о том, какие дегенераты у нас ездят по улицам. В Тюмени оштрафовали какого-то сопляка, который на своей „Ауди“ не просто нарушает правила, а реально создает угрозу всем остальным. Судя по тому, как он ездит, рано или поздно он кого-то заберет с собой. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы делали наши города безопасней, боролись с реальной угрозой. Например, с такими, как этот товарищ из Тюмени», — рассказал на своем Youtube-канале блогер Илья Варламов.

Речь идет о ситуации, произошедшей на прошлой неделе. Тюменец выложил в свой Instagram видео, на котором запечатлел опасное вождение, а также ДТП. Вскоре молодой человек и его приятель, который был в машине, давали пояснения в УГИБДД.

Сам тюменец в разговоре с URA.RU пояснил, что ролик блогера он видел. «Да, мы нарушали ПДД, но никого не подвергали опасности. Тем более, не переходили на личности. А вот он (Варламов — прим.URA.RU) начал оскорблять. Сейчас записываю ему ответ», — рассказал тюменец.

В УГИБДД по Тюменской области отметили, что 25-летний владелец «Ауди» лишен водительских прав в начале 2020 года, на 22 месяца, за отказ от медосвидетельствования. Его 24-летний приятель с начала года совершил уже 65 нарушений. В этот раз его наказали за отсутствие ОСАГО. Инспекторы также пообещали, что возьмут под особый контроль то, как ведет себя на дорогах автомобиль тюменца.