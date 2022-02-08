По словам жителей, в регионе нет работы и дорогое жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Лабытнанги (ЯНАО) отговаривают россиян переезжать в город. По их словам, здесь трудно найти работу, снимать жилье выходит очень дорого, а развлечений для детей практически нет, сообщают они в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте! Расскажите, какие плюсы и минусы проживания в Вашем городе. Есть ли работа? Дорогое жилье? Планируем переезд. Заранее благодарю за ответы», — спросила жительница Удмуртской Республики Валерия Сатюкова в группе «Лабытнанги Info».

Горожане посоветовали женщине не переезжать в регион. «Лучше не переезжать. Работы нет, денег нет, жилья нет, зато все в лампочках», — ответил Сережа Ведмидь. «В городе снять жилье только от 25 тысяч в месяц. А зарплату только обещают хорошую, а на самом деле намного меньше», — написала Ксения Новикова. По словам горожан, хорошей зарплатой в Лабытнанги считается 50 тысяч рублей, однако средняя — 30-35 тысяч.

Жители добавили, что в последнее время появилось много желающих переехать в регион. «Что за нашествие в наш город, очень много планируемых переехать, где-то будут хорошо платить? С нами поделитесь, где это место, мы тоже еще тормознемся», — ответила Фрося Бурлакова.

Также ямальцы отметили, что молодые семьи наоборот уезжают из ЯНАО. «Мои знакомые (это 30-35 лет) уезжают в большие города — в Тюмень, в Санкт-Петербург, в Москву, покупают квартиры, потому что здесь маленький город, нормальной работы нет, если есть, то передается по наследству, мало развлечений для детей и молодежи, холодно, это те причины, которые мне называли мои друзья», — прокомментировала запись Элеонора Хайдар.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО будут платить работодателям за привлечение в регион специалистов, так как в округе их не хватает. Также на Ямал переехало большое количество мигрантов из стран Центральной Азии.

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