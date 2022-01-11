Работодателям в ЯНАО заплатят за найм сотрудников по 225 тысяч

12 января 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО привлекают кадры из других регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти ЯНАО заплатят работодателям за найм новых сотрудников по 225 тысяч рублей. Как сообщается на сайте департамента занятости населения ЯНАО, важным критерием является привлечение сотрудников из других регионов России для устранения нехватки кадров в округе. «Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа проводит предварительный отбор работодателей для участия с 2023 года в региональной программе повышение мобильности трудовых ресурсов (привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации)», — говорится в сообщении ведомства. За каждого принятого на постоянную работу сотрудника работодатели получат по 225 000 рублей. Как сообщают в департаменте, регион испытывает острую потребность в высококвалифицированных рабочих и специалистах для осуществления проектов, поддерживаемых и финансируемых государством. Полученные из бюджета деньги работодатели смогут потратить на переезд и предоставление жилья работнику, выплату надбавок и другое. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возник острый дефицит кадров. Сотрудников не хватает в важных сферах — нефтяной и газовой промышленности, полиции и Росгвардии, и в здравоохранении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО заплатят работодателям за найм новых сотрудников по 225 тысяч рублей. Как сообщается на сайте департамента занятости населения ЯНАО, важным критерием является привлечение сотрудников из других регионов России для устранения нехватки кадров в округе. «Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа проводит предварительный отбор работодателей для участия с 2023 года в региональной программе повышение мобильности трудовых ресурсов (привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации)», — говорится в сообщении ведомства. За каждого принятого на постоянную работу сотрудника работодатели получат по 225 000 рублей. Как сообщают в департаменте, регион испытывает острую потребность в высококвалифицированных рабочих и специалистах для осуществления проектов, поддерживаемых и финансируемых государством. Полученные из бюджета деньги работодатели смогут потратить на переезд и предоставление жилья работнику, выплату надбавок и другое. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возник острый дефицит кадров. Сотрудников не хватает в важных сферах — нефтяной и газовой промышленности, полиции и Росгвардии, и в здравоохранении.