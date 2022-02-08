Устроивший притон житель ЯНАО не дает жить односельчанам

Северянка опасается за жизнь своей семьи из-за соседа-алкоголика Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители села Сеяха Ямальского района ЯНАО переживают за безопасность своих детей из-за соседа-дебошира, который устроил «притон» и своим поведением «выживает» соседей из общежития. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин.

«Со слов северянки, иначе чем словом „притон“, соседнюю комнату их общежития назвать нельзя. Сосед постоянно устраивает с гостями шумные попойки, сопровождающиеся выяснениями отношений, драками, развел полнейшую антисанитарию», — рассказывает политик.

По словам Вершинина, женщина к нему обратилась, потому что ни мэрия поселка, ни правоохранительные структуры не могут повлиять на нарушителя. «Безусловно, такое соседство не обрадует никого — тем более семью с несовершеннолетними детьми», — подчеркнул депутат.

Северянка сообщила Вершинину, что уже давно состоит в программе на улучшение жилищных условий, но процесс идет очень медленно, а жить в таких условиях семье невыносимо. В свою очередь, политик пообещал лично проконтролировать ситуацию.

Депутат обратился в надзорные органы и в органы исполнительной власти с просьбой изучить данную ситуацию и защитить права семьи с детьми. «Буду держать ситуацию на своем депутатском контроле, сделаю все возможное для защиты прав граждан», — резюмировал он.

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