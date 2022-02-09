Жители Надыма запечатлели на фото и видео зловещие облака (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) испугались необычных облаков, которые у некоторых ямальцев вызвали странные ощущения. Фотографии и видео явления они опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята, что это? Живу в Надыме 40 лет, но такое вижу в первый раз. Только не пишите всякую дичь. И это пронеслось на быстрой скорости над городом. Глаза режет и в горле першит, у кого есть такие ощущения? Может нас травят?», — написал анонимный житель в группе «Злой и добрый надымчанин».

Многие ямальцы откликнулись на данный пост и сообщили, что тоже видели это явление. «Я вчера гуляла с собакой и тоже наблюдала за этим явлением, за 40 лет ни разу такого не наблюдала, меня это очень удивило, слишком на большой скорости эти полосы летели. Собака, увидев это, кинулась к подъезду», — добавила Людмила Демидова.

Некоторые горожане кинулись успокаивать жителей. «Господа паникеры! Приезжайте в гости к нам, на метеорологическую станцию, и мы вам про облака все расскажем: как и при каких условиях они образовываются, что способствует развитию странных форм… Покажем Вам наш научный атлас облаков — вы хоть будете в курсе и не станете писать всякую ересь», — добавила Лариса Москаленко.

Разбирающиеся в погодных явлениях жители сообщили, что данный вид облаков называется Asperitas. Такие облака имеют волнистую структуру, а неоднородная толщина и освещение придает им необычный и устрашающий вид.

В мэрии агентству сообщили, что в городе на качество воздуха никто не жаловался и на территории Надыма ничего не горит. В ЦГМС ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута напугали летающие светящиеся шары в небе. Жительница засняла их на видео.

Облака в Надыме Ольга Моторина

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