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26 ноября 2021

Жителей Сургута напугали похожие на НЛО светящиеся шары в небе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, нло, инопланетяне, космическая тарелка
В комментария пользователи отшутились, что пришельцы прибыли, чтобы искать антипрививочников Фото:

Жителей Сургута напугали два летающих светящихся шара в небе. Неопознанные объекты были замечены над торговым центром «Союз» и возле автоцентра «Форвард-авто». Об этом сообщили сургутяне в паблике «К-Информ» во «Вконтакте».

«Объясните пожалуйста, а то что-то страшненько. В общем, летаю какие-то два шара. В реальности видно отлично, а вот камера плохо передает», — написала пользователь Кристина Голд.

В комментариях сургутяне предположили, что это отражение света фонарей от низких облаков. Другие пользователи в шутку озвучили версию, что это попытка вторжения пришельцев, которые боятся спускаться на землю из-за пандемии COVID-19, еще вариант — их не пускают из-за отсутствия QR-кодов. Некоторые подписчики в комментариях и вовсе отшутились предположением, что внеземная цивилизация подключилась к поиску антипрививочников.

Ранее URA.RU сообщало, что в США жителей напугал объект, похожий на НЛО. На самом деле, это была группа спутников, запущенных компанией миллиардера Илона Маска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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