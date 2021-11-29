В комментария пользователи отшутились, что пришельцы прибыли, чтобы искать антипрививочников Фото: depositphotos.com

Жителей Сургута напугали два летающих светящихся шара в небе. Неопознанные объекты были замечены над торговым центром «Союз» и возле автоцентра «Форвард-авто». Об этом сообщили сургутяне в паблике «К-Информ» во «Вконтакте».

«Объясните пожалуйста, а то что-то страшненько. В общем, летаю какие-то два шара. В реальности видно отлично, а вот камера плохо передает», — написала пользователь Кристина Голд.

В комментариях сургутяне предположили, что это отражение света фонарей от низких облаков. Другие пользователи в шутку озвучили версию, что это попытка вторжения пришельцев, которые боятся спускаться на землю из-за пандемии COVID-19, еще вариант — их не пускают из-за отсутствия QR-кодов. Некоторые подписчики в комментариях и вовсе отшутились предположением, что внеземная цивилизация подключилась к поиску антипрививочников.

Ранее URA.RU сообщало, что в США жителей напугал объект, похожий на НЛО. На самом деле, это была группа спутников, запущенных компанией миллиардера Илона Маска.