Курганский завод зятя сенатора Муратова презентовали «Газпрому»

Представители АО «Кургандормаш» презентовали свою технику «Газпрому» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пять предприятий Курганской области продемонстрировали представителям ПАО «Газпром» свою продукцию в рамках заседания временной рабочей группы по вопросам сотрудничества компании и правительства региона, сообщает пресс-служба губернатора. В частности, свою коммунальную технику показало АО «Кургандормаш», председателем совета директоров которого является Юрий Авдалов — зять сенатора Сергея Муратова.

«Пять предприятий Курганской области в ходе заседания презентовали себя с целью сотрудничества с ПАО „Газпром“. АО „Кургандормаш“ представил модельный ряд техники, подчеркнув, что завод является ведущим предприятием коммунального машиностроения России и СНГ», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Курганское ООО «Бурводстрой» предложило услуги по монтажу трубопроводов и систем газоснабжения по программе газификации региона. Представители ООО «Уралгеопроект» рассказали о проектах в области нефтегазовой и железнодорожной инфраструктуры. Предприятие «Зауралье», на котором трудятся инвалиды по зрению, предложило «Газпрому» свои хлопчатобумажные рабочие перчатки, а шадринская швейная фабрика «Профест» — утепленную одежду для работы в условиях севера.

В заседании принял участие заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Иван Масленицын. Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов, который также присутствовал на встрече, напомнил, что в декабре 2020 года губернатор Вадим Шумков и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о газификации Курганской области, которое предусматривает совокупный объем финансирования в размере 25 млрд рублей. «За последние три года в адрес ПАО „Газпром“ предприятиями региона было отгружено продукции на сумму более пяти миллиардов рублей», — заявил Архипов.

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