Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд

Путин напомнил, что Россия помогла Казахстану стабилизировать ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В январе Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

«Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с Вами перед Новым Годом — ничего не предвещало развитие таких событий», — поприветствовал коллегу Путин в начале российско-казахских переговоров. Информацию передает сайт Кремля.

По словам главы РФ, Казахстану удалось восстановить ситуацию. Путин напомнил, что «Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности подставила плечо Казахстану».

Ранее Токаев заявлял, что у него нет долга перед Путиным за привлечение сил ОДКБ и помощь российских миротворцев во время январских беспорядков в республике. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Позже они переросли в массовые беспорядки с участием террористических группировок. По словам Токаева, боевики проникли в Казахстан через захваченный аэропорт Алма-Аты под видом трудовых мигрантов. Глава республики просил помощи в стабилизации ситуации у ОДКБ. В частности, в Казахстан прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Армении.

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