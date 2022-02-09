Между членами правительства ЯНАО идет передел власти

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перераспределяет полномочия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Из-за перераспределения полномочий между членами правительства региона, заместителя губернатора ЯНАО по внешним связям Александра Мажарова лишают полномочий. Он больше не будет возглавлять комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующий проект постановления губернатора региона Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства.

«В связи с перераспределением полномочий между членами правительства округа, изменением структуры исполнительных органов государственной власти ЯНАО постановляю: утвердить прилагаемые изменения. Слова „заместитель губернатора автономного округа, директор департамента внешних связей автономного округа“ заменить», — говорится в проекте документа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО поясняет, что полномочия Мажарова на себя возьмет кто-то из членов правительство, конкретно, кто это будет не уточняется. «Комиссию возглавит член правительства, отвечающий за формирование и реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», — говорится в пояснении пресс-службы к документу.

Ранее источники агентства сообщали, что еще одна структура, которая находится в сфере влияния Мажарова, изменится. Сразу 11 человек попаду под сокращение.