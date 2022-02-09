09 февраля 2022

Между членами правительства ЯНАО идет передел власти

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов перераспределяет полномочия Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Из-за перераспределения полномочий между членами правительства региона, заместителя губернатора ЯНАО по внешним связям Александра Мажарова лишают полномочий. Он больше не будет возглавлять комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующий проект постановления губернатора региона Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства.

«В связи с перераспределением полномочий между членами правительства округа, изменением структуры исполнительных органов государственной власти ЯНАО постановляю: утвердить прилагаемые изменения. Слова „заместитель губернатора автономного округа, директор департамента внешних связей автономного округа“ заменить», — говорится в проекте документа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО поясняет, что полномочия Мажарова на себя возьмет кто-то из членов правительство, конкретно, кто это будет не уточняется. «Комиссию возглавит член правительства, отвечающий за формирование и реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», — говорится в пояснении пресс-службы к документу.

Ранее источники агентства сообщали, что еще одна структура, которая находится в сфере влияния Мажарова, изменится. Сразу 11 человек попаду под сокращение.

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Из-за перераспределения полномочий между членами правительства региона, заместителя губернатора ЯНАО по внешним связям Александра Мажарова лишают полномочий. Он больше не будет возглавлять комиссию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующий проект постановления губернатора региона Дмитрия Артюхова опубликован на сайте правительства. «В связи с перераспределением полномочий между членами правительства округа, изменением структуры исполнительных органов государственной власти ЯНАО постановляю: утвердить прилагаемые изменения. Слова „заместитель губернатора автономного округа, директор департамента внешних связей автономного округа“ заменить», — говорится в проекте документа. Пресс-служба губернатора ЯНАО поясняет, что полномочия Мажарова на себя возьмет кто-то из членов правительство, конкретно, кто это будет не уточняется. «Комиссию возглавит член правительства, отвечающий за формирование и реализацию государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Ранее источники агентства сообщали, что еще одна структура, которая находится в сфере влияния Мажарова, изменится. Сразу 11 человек попаду под сокращение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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