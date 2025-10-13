Власти Украины приняли решение сократить отопительный сезон

Отопительный сезон на территории Украины сокращен на месяц. Об этом сообщили местные СМИ.
«Кабмин сократил отопительный сезон на месяц», — указано в посте telegram-канала «Страна». Отмечается, что отопление будет подано с 1 ноября, когда раньше подавалось 15 октября. Тем временем закончится он 31 марта (ранее заканчивался 15 апреля).
Сокращение отопительного сезона связано с тяжелой ситуацией в стране. Ранее мэр города Львов Андрей Садовой заявлял, что лимит газа в городе на октябрь — 8 миллионов метров кубических, когда для полноценного начала отопительного сезона требуется 15 миллионов. По его словам, в Украине произошел дефицит газа. Также власти планировали увеличить импорт газа. Отмечается, что часть собственной добычи была потеряна из-за повреждений.
