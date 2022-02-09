09 февраля 2022

Полпред Якушев поручил расширить трассы между регионами УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев. Тюмень, якушев
Владимир Якушев поставил задачу снизить смертность на уральских дорогах Фото:

Автомобильные трассы, связывающие уральские регионы, должны быть расширены минимум до четырех полос. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. По словам чиновника, это позволит сократить смертность на дорогах.

«Наша задача — сделать все, чтобы свести этот показатель [погибших в ДТП] к нулю. Мы стремимся к тому, чтобы основные направления — Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север — были минимум в четырехполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьезных аварий», — заявил Владимир Якушев по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

По данным полпредства, за 2021 года смертность на трассах федерального значения в УрФО выросла. С января по ноябрь на дорогах погибли 276 человек, а годом ранее — 270 человек. Якушев настаивает, что для снижения смертности, помимо расширения трасс, необходимо оснащать дороги камерами наблюдения, а также вести профилактические беседы с водителями.

Весной 2021-го стало известно, что трассу Пермь — Екатеринбург на участке в Свердловской области расширят до четырех полос. Дорога известна регулярными смертельными авариями. Планируется, что расширение должно быть закончено до ноября 2023 года.

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Автомобильные трассы, связывающие уральские регионы, должны быть расширены минимум до четырех полос. Об этом заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. По словам чиновника, это позволит сократить смертность на дорогах. «Наша задача — сделать все, чтобы свести этот показатель [погибших в ДТП] к нулю. Мы стремимся к тому, чтобы основные направления — Екатеринбург — Пермь, Челябинск, Тюмень и от Тюмени на север — были минимум в четырехполосном исполнении. Такие дороги исключают выезд на встречную полосу для обгона, а это наиболее частая причина серьезных аварий», — заявил Владимир Якушев по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным. По данным полпредства, за 2021 года смертность на трассах федерального значения в УрФО выросла. С января по ноябрь на дорогах погибли 276 человек, а годом ранее — 270 человек. Якушев настаивает, что для снижения смертности, помимо расширения трасс, необходимо оснащать дороги камерами наблюдения, а также вести профилактические беседы с водителями. Весной 2021-го стало известно, что трассу Пермь — Екатеринбург на участке в Свердловской области расширят до четырех полос. Дорога известна регулярными смертельными авариями. Планируется, что расширение должно быть закончено до ноября 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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