Козак: переговоры по Украине не принесли никаких результатов. Встреча длилась девять часов

11 февраля 2022 в 04:37 Размер текста - 17 +

Переговоры политических советников лидеров «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция, Германия) прошли безуспешно. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. «К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах», — заявил Дмитрий Козак на брифинге по итогам встречи, который транслировался на YouTube. Он добавил, что дипломаты пытались согласовать итоговое заявление переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. По словам Козака, на прошлых переговорах политические советники договорились, что «нормандский формат» во что бы то ни стало преодолеет все разногласия, касающиеся Минских соглашений. «Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», — подчеркнул замглавы администрации президента РФ. Ранее сообщалось, что на Украине официально отказались от выполнения Минских соглашений. Глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Великобритании Элизабет Трасс заявил, что переговоры с ней похожи на «разговор немого с глухим». Лидеры ФРГ, Франции и Польши поддержали усилия по реализации Минских соглашений, пишет RT.