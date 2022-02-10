Экс-чиновник США предрек обвал мировой экономики из-за России

11 февраля 2022 в 06:40 Размер текста - 17 +

Райан Ситтон не считает вероятным, что Россия перестанет поставлять топливо на рынок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Если Россия прекратит поставлять энергоносители в западные страны, то мировая экономика обрушится. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон. «Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут [с западного рынка] практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику», — рассказал Райан Ситтон в интервью РИА «Новости». По его словам, полное исключение российских поставок с рынка энергоносителей приведет к подорожанию нефти до 200-300 долларов за баррель. Он добавил, что могут быть налажены альтернативные поставки топлива из Малайзии, Канад и Венесуэлы, однако их все равно будет не хватать. Ранее сообщалось, что в Германии признали российский газ незаменимым. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Россия прекратит поставлять энергоносители в западные страны, то мировая экономика обрушится. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон. «Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут [с западного рынка] практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику», — рассказал Райан Ситтон в интервью РИА «Новости». По его словам, полное исключение российских поставок с рынка энергоносителей приведет к подорожанию нефти до 200-300 долларов за баррель. Он добавил, что могут быть налажены альтернативные поставки топлива из Малайзии, Канад и Венесуэлы, однако их все равно будет не хватать. Ранее сообщалось, что в Германии признали российский газ незаменимым. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу.