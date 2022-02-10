В ЯНАО значительно выросло число коррупционных преступлений

Следственный комитет возбудил 80 уголовных дел по факту коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Следственный комитет ЯНАО в 2021 году получил около ста сообщений о коррупционных преступлениях, что на 40 процентов больше, чем в 2020 году. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, в 2021 году было возбуждено 80 уголовных дел о коррупции.

«В 2021 году на 40 процентов увеличилось число поступивших сообщений о преступлениях коррупционной направленности — с 70 до 98. Возбуждено на 29 процентов больше уголовных дел — 80 против 62», — говорится в сообщении.

Статистика была озвучена в ходе заседания коллегии СКР ЯНАО, посвященной итогам работы в 2021 году. Сообщается, что в прошлом году в производстве у следователей находилось более 1000 уголовных дел. Помимо этого, было возбужденно 21 уголовное дело о налоговых преступлениях и 12 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше 143 млн рублей, наложен арест на имущество обвиняемых и подозреваемых на сумму более 200 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало о вовлечении в коррупционный скандал ЯНАО федерального чиновника. Фигурантом стал заведующий отделом «Российского федерального центра судебной экспертизы», которого обвинили в получении взятки.