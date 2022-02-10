10 февраля 2022

Новый ремонт трамвайных путей запланирован в Екатеринбурге. Карта

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, строительство дороги, бордюр, ремонт дороги
В рамках реконструкции планируется благоустроить земельный участок площадью почти в 20 тысяч кв м Фото:

В Екатеринбурге изменят трамвайную развязку на пересечении улиц Волгоградская — Белореченская. Проект реконструкции трамвайного кольца утвержден администрацией города и опубликован на официальном сайте мэрии.

«Утвердить проект планировки территории, предназначенной для реконструкции линейного объекта — трамвайного кольца на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской», — говорится в постановлении. В рамках реконструкции планируется благоустроить земельный участок площадью почти в 20 тысяч кв м.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится новая развязка — строители начали работы по возведению эстакады на Объездной дороге рядом со строящимся ТЦ «Золотой». Там построят мост, по которому в будущем будут ездить междугородние автобусы.

Кроме того, в Екатеринбурге недалеко от трамвайного кольца на Волгоградской-Белореченской планируют прокладывать трамвайные пути в Академический. Ранее городские власти сообщали, что ради трамвайного маршрута будет перекрыта четная сторона улицы Серафимы Дерябиной. Кроме того, летом текущего года перекроют улицу Вильгельма де Генина. Ради улучшения трамвайной инфраструктуры также в перспективе поменяют пути на улице Малышева.

Схема проекта реконструкции и благоустройства територии на пересечении улиц Волгоградская — Белореченская
Территория, подлежащая реконструкции, выглядит так

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В Екатеринбурге изменят трамвайную развязку на пересечении улиц Волгоградская — Белореченская. Проект реконструкции трамвайного кольца утвержден администрацией города и опубликован на официальном сайте мэрии. «Утвердить проект планировки территории, предназначенной для реконструкции линейного объекта — трамвайного кольца на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской», — говорится в постановлении. В рамках реконструкции планируется благоустроить земельный участок площадью почти в 20 тысяч кв м. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится новая развязка — строители начали работы по возведению эстакады на Объездной дороге рядом со строящимся ТЦ «Золотой». Там построят мост, по которому в будущем будут ездить междугородние автобусы. Кроме того, в Екатеринбурге недалеко от трамвайного кольца на Волгоградской-Белореченской планируют прокладывать трамвайные пути в Академический. Ранее городские власти сообщали, что ради трамвайного маршрута будет перекрыта четная сторона улицы Серафимы Дерябиной. Кроме того, летом текущего года перекроют улицу Вильгельма де Генина. Ради улучшения трамвайной инфраструктуры также в перспективе поменяют пути на улице Малышева.
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