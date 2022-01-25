Работы на ул. Вильгельма де Геннина перенесли на начало лета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за строительства трамвайной ветки в Академический район Екатеринбурга власти частично перекроют еще одну важную для этой территории улицу — ул. Вильгельма де Геннина. Как сообщил источник URA.RU, близкий к городской власти, это должно было произойти в начале весны, но работы отложили на лето, чтобы не создавать неудобств для горожан. Вице-мэр Рустам Галямов, курирующий проект, в разговоре с корреспондентом это подтвердил.

«Перекрытие будет по одной полосе. Решили дождаться окончания учебного года, чтобы снизить неудобства для школьников и их родителей. Сроки самих работ также будут изменены — сделаем все как можно быстрее. Перекрытия [дорог] необходимы, чтобы закончить прокладывание трамвайной линии на год раньше, к 300-летию Екатеринбурга», — объяснил Галямов.

Ранее стало известно, что в середине февраля будет ограничено движение по ул. Серафимы Дерябиной (она ведет из района в центр Екатеринбурга) на участке от ул. Волгоградской до ул. Зоологической. Это вызвало недовольство горожан в соцсетях. Реагируя на негатив, чиновники 26 января попросили подрядчика ускориться.

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