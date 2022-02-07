На Объездной дороге в Екатеринбурге изменили движение транспорта. Терпеть пробки придется ради ТЦ

08 февраля 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

Схему изменили из-за стройки эстакады к ТЦ «Золотой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение на Объездной дороге в Екатеринбурге изменили из-за строительства эстакады к торговому центру «Золотой». Автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны ехать по своей полосе, а не по встречной. В результате изменения движения на участке уже образовалась пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». «Дорожные работы. Ремонт в левом ряду. 8 февраля, 07:16», — сообщает сервис. В рамках стройки «Золотого» также будет реконструирована станция метро Ботаническая. «Золотой» появится на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. Проект завершится в 2023 году. Его стоимость ранее оценивалась в 400 миллионов долларов. На строительном участке образовалась пробка Яндекс.Карты Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Движение на Объездной дороге в Екатеринбурге изменили из-за строительства эстакады к торговому центру «Золотой». Автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны ехать по своей полосе, а не по встречной. В результате изменения движения на участке уже образовалась пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». «Дорожные работы. Ремонт в левом ряду. 8 февраля, 07:16», — сообщает сервис. В рамках стройки «Золотого» также будет реконструирована станция метро Ботаническая. «Золотой» появится на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. Проект завершится в 2023 году. Его стоимость ранее оценивалась в 400 миллионов долларов.