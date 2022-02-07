Движение на Объездной дороге в Екатеринбурге изменили из-за строительства эстакады к торговому центру «Золотой». Автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны ехать по своей полосе, а не по встречной. В результате изменения движения на участке уже образовалась пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты».
«Дорожные работы. Ремонт в левом ряду. 8 февраля, 07:16», — сообщает сервис.
В рамках стройки «Золотого» также будет реконструирована станция метро Ботаническая. «Золотой» появится на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. Проект завершится в 2023 году. Его стоимость ранее оценивалась в 400 миллионов долларов.
Движение на Объездной дороге в Екатеринбурге изменили из-за строительства эстакады к торговому центру «Золотой». Автомобили, которые едут со стороны улицы Московской к ТЦ «Леруа Мерлен», должны ехать по своей полосе, а не по встречной. В результате изменения движения на участке уже образовалась пробка. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Карты». «Дорожные работы. Ремонт в левом ряду. 8 февраля, 07:16», — сообщает сервис. В рамках стройки «Золотого» также будет реконструирована станция метро Ботаническая. «Золотой» появится на бывшей производственной площадке Уральского завода гражданской авиации на Ботанике. Проект завершится в 2023 году. Его стоимость ранее оценивалась в 400 миллионов долларов.